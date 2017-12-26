вторник
|
Квест как подарок на Новый Год
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 26 Декабря 2017, 15:40
Новогоднее настроение буквально струится по улицам городов. Сотни людей штурмуют магазины в поисках интересных и приятных подарков для близких, уставшие курьеры развозят заказы из интернет-магазинов, а вокруг витает аромат еловых веток, мандаринов и надежды на начало новой, счастливой жизни. И во всей этой суете вам предстоит быстро сориентироваться, подобрать подарок для каждого члена семьи и приятеля, а также выбрать оригинальную идею празднования Нового года, чтобы он запомнился яркими эмоциями и позитивом.
Подарки бывают разные…
Вопрос выбора подарков всегда сложен. Чтобы действительно порадовать, нужен «индивидуальный подход к каждому клиенту», анализ потребностей, желаний и интересов. В целом же, все подарки можно разделить на категории:
С учетом того, что дефицит и кризис остались в прошлом, а купить себе вещь в рамках вашего бюджета ваши близкие смогут наверняка, остается только дарить им эмоции. Если вы намерены провести зимние праздники в Москве, то лучшим помощником в организации досуга подростков и взрослых для вас станет КвестИнфо.
Реалити-квесты: креативный подарок для ваших близких
КвестИнфо – портал, на котором собраны предложения от всех квест-румов Москвы, от детских и подростковых квестов, до серьезных развлечений, способных принести массу эмоций даже серьезным дядькам из вашего офиса. Здесь вы можете подобрать игры для коллектива компании и своей семьи, любимого человека и подвыпивших друзей. Выбор реалити-квестов на площадке значительно упрощен возможностью выбора назначения, формата игры и даже расположения квеструма.
Игры в реальности обладают массой преимуществ, которые позволяют им претендовать на звание лучшего новогоднего подарка:
И наконец, вы сможете провести сказочное время со своими близкими, почувствовать себя еще ближе и роднее. А не для этого ли созданы Новый год и Рождество?
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +3 +5
вечером +2 +4 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры