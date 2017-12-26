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Квест как подарок на Новый Год

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Бизнес — 26 Декабря 2017, 15:40

Новогоднее настроение буквально струится по улицам городов. Сотни людей штурмуют магазины в поисках интересных и приятных подарков для близких, уставшие курьеры развозят заказы из интернет-магазинов, а вокруг витает аромат еловых веток, мандаринов и надежды на начало новой, счастливой жизни. И во всей этой суете вам предстоит быстро сориентироваться, подобрать подарок для каждого члена семьи и приятеля, а также выбрать оригинальную идею празднования Нового года, чтобы он запомнился яркими эмоциями и позитивом.

Подарки бывают разные…


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Вопрос выбора подарков всегда сложен. Чтобы действительно порадовать, нужен «индивидуальный подход к каждому клиенту», анализ потребностей, желаний и интересов. В целом же, все подарки можно разделить на категории:

  • Символические. Обычно их дарят, если бюджет очень ограничен или полностью отсутствует фантазия. Всяческие сувенирчики, вазочки и шкатулочки, мягкие игрушки и изящные безделушки уверенно занимают свои позиции на полках, принося с собой ощущение «помнят, а это - главное».
  • Практичные. Самая обширная категория подарков – шампуни и пены для бритья, всяческая кухонная утварь и даже нижнее белье. Оценить такие презенты способны бабушки и дедушки, а также семьи, проживающие в режиме жесткой экономии.
  • По интересам. Моднице – платье, ценителю оружия – коллекционный пистолет. Обычно, такие подарки очень дорогие и подобрать их непросто, потому как нужно обладать таким же чувством стиля, как и одариваемый человек.
  • Подарки «возьми и отцепись». Это различные сертификаты в торговые центры и супермаркеты. Они полностью перекладывают ответственность за подарок с вас на близкого человека. Эмоции при этом не всегда бывают радужными.
  • Подарки-эмоции. Именно они оставляют долгий и яркий след в памяти на целые годы. Таким новогодним подарком способны стать развлечения, поездки и реалити-квесты, пройденные в одиночку или теплой, дружеской компанией.

С учетом того, что дефицит и кризис остались в прошлом, а купить себе вещь в рамках вашего бюджета ваши близкие смогут наверняка, остается только дарить им эмоции. Если вы намерены провести зимние праздники в Москве, то лучшим помощником в организации досуга подростков и взрослых для вас станет КвестИнфо.

Реалити-квесты: креативный подарок для ваших близких


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КвестИнфо – портал, на котором собраны предложения от всех квест-румов Москвы, от детских и подростковых квестов, до серьезных развлечений, способных принести массу эмоций даже серьезным дядькам из вашего офиса. Здесь вы можете подобрать игры для коллектива компании и своей семьи, любимого человека и подвыпивших друзей. Выбор реалити-квестов на площадке значительно упрощен возможностью выбора назначения, формата игры и даже расположения квеструма.

Игры в реальности обладают массой преимуществ, которые позволяют им претендовать на звание лучшего новогоднего подарка:

  • Вам не придется выдумывать развлечения на Новый год, которые сделали бы его незабываемым;
  • Выбрать программу легко, ориентируясь на интересы одариваемого;
  • Игра – идеальный вариант, если в вашей семье нет единства, а в последнее время регулярно вспыхивают конфликты. Объединившись в одну команду, вы научитесь лучше понимать друг друга.

И наконец, вы сможете провести сказочное время со своими близкими, почувствовать себя еще ближе и роднее. А не для этого ли созданы Новый год и Рождество?



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