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Почему нужно начинать торговлю с демо-счета – рекомендации начинающим трейдерам
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Бизнес — 26 Декабря 2017, 16:40
Торговля финансовыми инструментами Форекс – привлекательный и прибыльный вариант заработка в сети. На международной бирже работают миллионы пользователей, которые тесно взаимодействуют друг с другом. Имея небольшой депозит, немного свободного времени и торговый терминал для работы, пользователь может начинать торговлю. Но перед заключением сделок на реальные деньги стоит научиться торговать на демо-счете. Прикладные учебные программы помогают трейдеру приобрести навыки торговли, научится грамотно оценивать вероятность получения прибыли и риск по финансовой операции.
Преимущества работы с демо-счета
Для работы на Форекс рынке пользователю нужен торговый терминал. Программное обеспечение доступно совершенно бесплатно на специализированных Форекс ресурсах. Если пользователь запускает торговый терминал без регистрации с целью работать на обучающем симуляторе, открытие демо-счета происходит по умолчанию. Для торговли на реальные деньги нужно заключать договор о сотрудничестве с брокером Admiral Markets. Почему нужно начинать торговлю с демо-счета:
После получения практического опыта торговли пользователь более уверенно и обдумано будет работать с реальными счетами. Это сводит к минимуму просадки и потери, страхует от принятия неверных торговых решений и помогает выбрать наиболее эффективную стратегию для заключения сделок купли-продажи. Каждый начинающий и практикующий трейдер понимают, почему нужно начинать торговлю с демо-счетами, - опыт торговли не заменит никакая теоретическая подготовка.
Особенности учебных программ
Программное обеспечение трейдера для торговли на международной бирже Форекс – эта качественный многофункциональный терминал. На платформе по умолчанию можно открыть демо-счет из личного кабинета или сразу при регистрации. Пользователю не устанавливают ограничение по количеству открытых учебных симуляторов, но необходимо заключать сделки не менее одного раза в 30-90 дней (зависит от торговых условий брокера), иначе демо-счет становится неактивным. Дополнительные плюсы учебных программ:
Учебная программа помогает трейдеру освоить азы торговли на бирже, протестировать стратегии, научиться соблюдать дисциплину во время принятия решений. При переходе от демо-счета к работе на реальные деньги нужно учитывать влияние психологического фактора – риск потери капитала воздействует на психику трейдера и вызывает сильное эмоциональное напряжение. Нужно свести к минимуму собственные страхи и заключать сделки системно и дисциплинированно.
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