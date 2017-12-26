Почему нужно начинать торговлю с демо-счета – рекомендации начинающим трейдерам

Торговля финансовыми инструментами Форекс – привлекательный и прибыльный вариант заработка в сети. На международной бирже работают миллионы пользователей, которые тесно взаимодействуют друг с другом. Имея небольшой депозит, немного свободного времени и торговый терминал для работы, пользователь может начинать торговлю. Но перед заключением сделок на реальные деньги стоит научиться торговать на демо-счете. Прикладные учебные программы помогают трейдеру приобрести навыки торговли, научится грамотно оценивать вероятность получения прибыли и риск по финансовой операции.

Преимущества работы с демо-счета

Для работы на Форекс рынке пользователю нужен торговый терминал. Программное обеспечение доступно совершенно бесплатно на специализированных Форекс ресурсах. Если пользователь запускает торговый терминал без регистрации с целью работать на обучающем симуляторе, открытие демо-счета происходит по умолчанию. Для торговли на реальные деньги нужно заключать договор о сотрудничестве с брокером Admiral Markets. Почему нужно начинать торговлю с демо-счета:

Учебная программа содержит полный набор опций и инструментов, котировки обновляются в режиме реального времени.

Пользователь не рискует собственным капиталом, поскольку торговля происходит на виртуальные денежные средства.

Использование демо-счета учит трейдера грамотно распоряжаться капиталом, своевременно открывать и закрывать позиции.

На демо-счете можно проверять прибыльность торговых стратегий, моделировать различные рыночные ситуации.

Исключается влияние психологического фактора – трейдер не рискует реальными деньгами, поэтому не боится принимать торговые решения.

Демо-счета можно открывать на разных платформах в любом количестве, выбирать размер депозита, валюту и кредитное плечо.

Работа с учебными программами позволяет оценивать эффективность торговых систем на различных временных интервалах, использовать все типы ордеров и счетов – валюта, сырье, фьючерсы, металлы.

После получения практического опыта торговли пользователь более уверенно и обдумано будет работать с реальными счетами. Это сводит к минимуму просадки и потери, страхует от принятия неверных торговых решений и помогает выбрать наиболее эффективную стратегию для заключения сделок купли-продажи. Каждый начинающий и практикующий трейдер понимают, почему нужно начинать торговлю с демо-счетами, - опыт торговли не заменит никакая теоретическая подготовка.

Особенности учебных программ

Программное обеспечение трейдера для торговли на международной бирже Форекс – эта качественный многофункциональный терминал. На платформе по умолчанию можно открыть демо-счет из личного кабинета или сразу при регистрации. Пользователю не устанавливают ограничение по количеству открытых учебных симуляторов, но необходимо заключать сделки не менее одного раза в 30-90 дней (зависит от торговых условий брокера), иначе демо-счет становится неактивным. Дополнительные плюсы учебных программ:

Полномасштабная версия счета на реальные деньги.

Оперативное получение рыночных котировок и цен.

Выбор кредитного плеча, валюты счета и депозита.

Использование технических помощников и графиков.

Полный функционал, настройка параметров торговли.

Учебная программа помогает трейдеру освоить азы торговли на бирже, протестировать стратегии, научиться соблюдать дисциплину во время принятия решений. При переходе от демо-счета к работе на реальные деньги нужно учитывать влияние психологического фактора – риск потери капитала воздействует на психику трейдера и вызывает сильное эмоциональное напряжение. Нужно свести к минимуму собственные страхи и заключать сделки системно и дисциплинированно.