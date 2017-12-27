Продажа недвижимости в Испании

Популярность испанской недвижимости постоянно растет. Это отмечают сотрудники агентства Сadespa, которое вот уже много лет помогает нашим соотечественникам купить дом в Испании, квартиру или же коммерческое помещение.

Статистика

По данным известного испанского портала, за первые 8 месяцев 2017 года объем инвестиций в испанскую недвижимость уже составил €8,7 млрд. А за весь 2016 год местные и иностранные инвесторы вложили в дома, квартиры и нежилые объекты Испании около €9,5 млрд.

Это еще одно доказательство того, что рынок Испании растет довольно быстрыми темпами. Такая положительная тенденция сохраняется последние 3 года. В качестве покупателей выступают не только жители Испании, но и иностранцы. При этом доля иностранцев в последнее время тоже увеличивается.

Коммерческая или жилая недвижимость?

Структура продаж за период с января по сентябрь 2017 года (включительно) выглядит следующим образом:

- торговые объекты - €3,267 млрд.,

- гостиницы и отели - €1,9 млрд.,

- офисы - €1,759 млрд.,

- жилые помещения - €1,188 млрд.

Как видим, объем инвестиций в коммерческую недвижимость значительно превышает вложения в жилые квартиры и дома. Однако нежилые объекты, как правило, стоят дороже жилых. И для того, чтобы начать инвестировать денежные средства в торговые площади, офисы или гостиницы, нужна гораздо большая сумма. Найти нового арендатора для коммерческой недвижимости сложнее, чем выгодно сдать квартиру или дом.

Почему испанская недвижимость пользуется большим спросом у россиян?

1. Сравнительно низкие цены. Стоимость квадратного метра в Испании отличается в зависимости от расположения и других ключевых характеристик объекта. Однако в целом и жилье, и коммерческая недвижимость стоят тут дешевле, чем во многих других развитых европейских странах. Совершать покупки испанской недвижимости могут не только представители высшего класса, но и люди со средним достатком.

2. Огромный выбор объектов. В Испании огромный выбор недвижимости – от недорогой до элитной. Все зависит от предпочтений потенциального покупателя. Если вы пока что не знаете, какой объект вам нужен, изучите предложения на сайте агентства «Сadespa».

3. Отсутствие трудностей и бюрократических преград при покупке иностранцами. Процедура покупки недвижимости для иностранцев в Испании максимально упрощена, так как правительство заинтересовано в инвесторах. Более того, через вложения в недвижимость можно получить ВНЖ в Испании.

4. Испанские банки охотно занимаются кредитованием иностранных покупателей недвижимости.

5. Испания – страна с прекрасным климатом, многокилометровыми пляжами, старинными достопримечательностям на каждом шагу и гостеприимным, неконфликтным населением. Продолжительность жизни тут очень высока. Здесь очень приятно отдыхать или жить постоянно. Своя квартира или дом в Испании позволит вам не тратить деньги и силы на поиск и аренду жилья.

Статья подготовлена по материалам агентства недвижимости