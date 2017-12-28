четверг
|
Дом Беллы VS Не тот цирк
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 28 Декабря 2017, 16:16
Дом Беллы VS Не тот цирк: что на свете всего ужасней?
Повторяющиеся изо дня в день события, скучная работа в офисе или учеба загонят в тоску кого угодно. В этом плавном течении совсем несложно забыть, какую ценность имеет ваша собственная жизнь. Поэтому иногда стоит пощекотать нервы и получить огромную порцию адреналина. Полноценно справятся с этой задачей популярные игры – квесты в реальности, пройти которые вы можете, как в одиночку, так и большой компанией.
Выбирая нужный вариант перфоманса, обязательно обратите внимание на две новинки в жанре хорор, представленные квеструмами, которые уже успели получить славу мастеров ужаса и мистицизма:
«Не тот цирк»
Старый цирк уже совсем не тот. Конферансье совершенно растерял остатки юмора, а клоуны… да, клоуны, обладают какой-то мистической жутью. Такое ощущение, что за ними скрывается нечто вроде кинговского «Оно», способное убивать, поглощать и наслаждаться фонтанами крови. На сайте https://www.kvestinfo.ru/ вы можете узнать самые жуткие подробности о том, какие мистические встречи вас ожидают.
Организаторы рекомендуют проходить перфоманс «Не тот цирк» после тщательной подготовки:
Покидая квеструм, обязательно осмотрите свою команду. А не вышел ли вместе с вами кто-то «не тот»? Совсем не тот, с кем вы дружили ранее…
Ценители, которые прошли многие реалити-квесты города Москвы, оценивают «Не тот цирк», как довольно простую в разгадке, но очень ужасную игру, заставляющую вопить от ужаса. Поэтому детям до 14 и слабонервным лучше подождать за дверью.
«Дом Беллы»
Организаторы «Дома Беллы» настолько тщательно обустраивали свой «Чердак», что у вас не останется и грамма сомнений – вы попали в ту самую страшную сказку детства, где вам предстоит провести ночь в доме с привидениями, а куклы… вовсе не куклы, на настоящие монстры, способные нападать на людей… А ваша единственная задача – выжить во всем этом кошмаре.
В отличие от «Не того цирка», опытные игроки оценивают произведение «Чердака», как достаточно сложное в прохождении, требующее логики и смекалки, но при этом и уровень страха здесь несколько ниже – у вас нет постоянной угрозы остаться без пальцев или быть утащенным в темную бездну. Хотя… из дома Беллы выйдут не все. Кто-то будет поглощен им и выйдет из квеста.
Для прохождения перфоманса в реальности «Дом Беллы» рекомендуется:
Отзывов на сайте подбора квестов пока нет, поэтому у вас есть все шансы одним из первых заказать игру и вступить в схватку с непознанным и ужасным.
Реалити-квесты в жанре хорор – отличный способ встряхнуть сознание и поставить свою жизнь на новые рельсы, убежать от тоски повседневности и познакомиться поближе с потусторонним миром и загадками вашего сознания.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
ночью 0 +2 утром +1 +3
Котировки
Партнеры