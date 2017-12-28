28
декабря 2017
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Дом Беллы VS Не тот цирк

Дом Беллы VS Не тот цирк

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 28 Декабря 2017, 16:16

Дом Беллы VS Не тот цирк: что на свете всего ужасней?

Повторяющиеся изо дня в день события, скучная работа в офисе или учеба загонят в тоску кого угодно. В этом плавном течении совсем несложно забыть, какую ценность имеет ваша собственная жизнь. Поэтому иногда стоит пощекотать нервы и получить огромную порцию адреналина. Полноценно справятся с этой задачей популярные игры – квесты в реальности, пройти которые вы можете, как в одиночку, так и большой компанией.

Выбирая нужный вариант перфоманса, обязательно обратите внимание на две новинки в жанре хорор, представленные квеструмами, которые уже успели получить славу мастеров ужаса и мистицизма:

  • «Не тот цирк» от организатора Phobiamaster;
  • «Дом Беллы» - премьера от нового квеструма «Чердак». Каждая из игр способна капитально встряхнуть ваше сознание и заставить трепетать от ужаса. Даже разгадав все загадки и успешно выбравшись из комнаты, вы наверняка сохраните чувство животного страха и внимательное отношение к людям и предметам, которые встречаются вам на пути.

«Не тот цирк»


alt=

Старый цирк уже совсем не тот. Конферансье совершенно растерял остатки юмора, а клоуны… да, клоуны, обладают какой-то мистической жутью. Такое ощущение, что за ними скрывается нечто вроде кинговского «Оно», способное убивать, поглощать и наслаждаться фонтанами крови. На сайте https://www.kvestinfo.ru/ вы можете узнать самые жуткие подробности о том, какие мистические встречи вас ожидают.

Организаторы рекомендуют проходить перфоманс «Не тот цирк» после тщательной подготовки:

  • Соберите команду из 2-5 человек. Несмотря на относительную простоту задач, решить их непросто – ежеминутно вас будет накрывать волна страха и отчаяния;
  • Выберите комфортную одежду. У вас есть все шансы провалиться, вывихнуть ногу или попасть в тиски клоуна. За вашей безопасностью следит целая команда, но на каблуках и в узких джинсах вам не справиться;
  • Сходите в уборную. На всякий случай.

Покидая квеструм, обязательно осмотрите свою команду. А не вышел ли вместе с вами кто-то «не тот»? Совсем не тот, с кем вы дружили ранее…

Ценители, которые прошли многие реалити-квесты города Москвы, оценивают «Не тот цирк», как довольно простую в разгадке, но очень ужасную игру, заставляющую вопить от ужаса. Поэтому детям до 14 и слабонервным лучше подождать за дверью.

«Дом Беллы»


Организаторы «Дома Беллы» настолько тщательно обустраивали свой «Чердак», что у вас не останется и грамма сомнений – вы попали в ту самую страшную сказку детства, где вам предстоит провести ночь в доме с привидениями, а куклы… вовсе не куклы, на настоящие монстры, способные нападать на людей… А ваша единственная задача – выжить во всем этом кошмаре.

В отличие от «Не того цирка», опытные игроки оценивают произведение «Чердака», как достаточно сложное в прохождении, требующее логики и смекалки, но при этом и уровень страха здесь несколько ниже – у вас нет постоянной угрозы остаться без пальцев или быть утащенным в темную бездну. Хотя… из дома Беллы выйдут не все. Кто-то будет поглощен им и выйдет из квеста.

Для прохождения перфоманса в реальности «Дом Беллы» рекомендуется:

  • Выбрать спортивный стиль одежды и обуви;
  • Собрать команду из 2-5 человек;
  • Быть готовым ко всему.

Отзывов на сайте подбора квестов пока нет, поэтому у вас есть все шансы одним из первых заказать игру и вступить в схватку с непознанным и ужасным.

Реалити-квесты в жанре хорор – отличный способ встряхнуть сознание и поставить свою жизнь на новые рельсы, убежать от тоски повседневности и познакомиться поближе с потусторонним миром и загадками вашего сознания.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  терроризм  убийство  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ять 
  ﻿
Погода 0 +2
ночью 0 +2 утром +1 +3
Котировки
USD ЦБ РФ 57,4544 -0.2799
EUR ЦБ РФ 68,2328 -0.3094

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp