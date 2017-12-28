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Как заработать на ПАММ-счетах

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Бизнес — 28 Декабря 2017, 17:52

Открыть ПАММ-счет – это значит разместить денежные средства на счете, управлять которым будет профессиональный трейдер. Если в результате его действий получен доход, превышающий размер инвестиций, часть от этого дохода достается трейдеру.

ПАММ-счета - взаимодействие инвестора и трейдера

Сначала инвестор производит перечисление средств на специальный счет. Затем трейдер открывает позиции на рынке, используя личные финансы. После чего операции соответственно отображаются на счете инвестора. Если позиция закрывается с приростом, доход начисляется и вкладчику, и трейдеру, согласно размеру первоначально инвестированных сумм.

Инвестиционные риски на ПАММ-счетах

Работа с ПАММ-счетами является одной из самых популярных и прибыльных на forex за начинаещи. Она дает возможность непрофессиональному трейдеру сэкономить свое время. Кроме того, ПАММ-счет можно открывать для получения дополнительного дохода к зарплате на основном месте работы. Но, несмотря на возможность получения прибыли, все же данный вид инвестиций является довольно рискованным и допускает также и возможность потерь для инвестора.

Вот почему так важно правильно выбрать своего управляющего трейдера. Сначала необходимо тщательно проверить показатели деятельности потенциального трейдера: количество проведенных сделок, процент прибыльных позиций, длительность работы с валютными инструментами, а также личные достижения по управлению ПАММ-счетами. Если профессиональные качества трейдера не подлежат сомнению, - это намного снижает риски инвестирования.

Гарантии и защита инвестора ПАММ счетов

Защита инвестора и его инвестиций обеспечивается определенными принципами ведения ПАММ-счетов. Средства инвесторов могут быть использованы трейдером только для открытия торговых позиций. Проведение каких-либо других манипуляций с суммами инвестиций для трейдера технически невозможно.

Управляющий трейдер заинтересован в успешных контрактах, так как ПАММ-счет содержит и собственный капитал трейдера. Полный отчет по операциям трейдера на счете инвестор может получать в любое время. Таким образом, достигается прозрачность деятельности трейдера. Также вкладчик вправе в любой момент снять со счета свои средства.

Помимо этого, у инвестора имеется возможность регулировать самому уровень рискованности, устанавливая границу потенциальных потерь. Во избежание потери сумм инвестиций и для получения регулярного дохода по ним, необходимо осуществлять взаимодействие с трейдером только посредством брокерской организации.



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