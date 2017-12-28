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Бизнес — 28 Декабря 2017, 18:06

Санкт-Петербург предлагает окунуться в необъятный океан возможностей. Для жаждущих познаний здесь множество пищи для ума и чувств. Северная столица – это средоточие науки, культуры, всех видов искусств. Для сторонников активного отдыха предлагаются мероприятия, рассчитанные на взрослых, детей, а также дружеские коллективы.  Расслабиться или зарядиться энергией можно в музыкальных заведениях, развлекательных центрах. 

Предлагаемые по ссылке http://www.graffitihostel.ru/ru/uslugi/ekskursii экскурсии в Санкт-Петербурге настолько разнообразны, что выбрать экскурсию может любой человек. Заказать можно коллективные и индивидуальные посещения всех достопримечательностей Санкт-Петербурга, а также его пригородов. 

Основные виды экскурсий: 

  • автобусные для больших групп;
  • пешие в историческом центре города;
  • велосипедные;
  • автомобильные для 1-6 человек. 

Более сотни тематических экскурсий по Санкт-Петербургу дают возможность ознакомиться с городом, его историей, достопримечательностями. Наиболее востребованной является обзорная экскурсия. Для тех, кто никогда не был в этом городе, она позволяет максимально ознакомиться с основными архитектурными сокровищами Северной Пальмиры, узнать ее историю. 

Большой популярностью пользуются поездки в пригороды и соседние города: Пушкин, Гатчину, Павловск, Кронштадт, Петергоф, Ломоносов. Роскошные дворцы и великолепные парки  привлекают туристов своим изяществом. 

Нетривиальные предложения 

Для тех, кто хочет проникнуться духом старинного Санкт-Петербурга, созданы необычные экскурсии по доходным домам, крышам, внутренним дворикам, парадным, видевшим на своем веку много любопытного. 

С крыш открываются захватывающие пейзажи города. Для любителей фотографировать – это рай и  возможность сделать уникальный снимок. 

Ночные прогулки оставляют неизгладимые впечатления.  Город смотрится фантастически и необыкновенно красиво. Особенный восторг вызывают прогулки летними ночами. 

Для любителей деликатесов предлагаются гастрономические туры в рестораны и бары Санкт-Петербурга.



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