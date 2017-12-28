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Экскурсии в Санкт-Петербурге
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 28 Декабря 2017, 18:06
Санкт-Петербург предлагает окунуться в необъятный океан возможностей. Для жаждущих познаний здесь множество пищи для ума и чувств. Северная столица – это средоточие науки, культуры, всех видов искусств. Для сторонников активного отдыха предлагаются мероприятия, рассчитанные на взрослых, детей, а также дружеские коллективы. Расслабиться или зарядиться энергией можно в музыкальных заведениях, развлекательных центрах.
Предлагаемые по ссылке http://www.graffitihostel.ru/ru/uslugi/ekskursii экскурсии в Санкт-Петербурге настолько разнообразны, что выбрать экскурсию может любой человек. Заказать можно коллективные и индивидуальные посещения всех достопримечательностей Санкт-Петербурга, а также его пригородов.
Основные виды экскурсий:
Более сотни тематических экскурсий по Санкт-Петербургу дают возможность ознакомиться с городом, его историей, достопримечательностями. Наиболее востребованной является обзорная экскурсия. Для тех, кто никогда не был в этом городе, она позволяет максимально ознакомиться с основными архитектурными сокровищами Северной Пальмиры, узнать ее историю.
Большой популярностью пользуются поездки в пригороды и соседние города: Пушкин, Гатчину, Павловск, Кронштадт, Петергоф, Ломоносов. Роскошные дворцы и великолепные парки привлекают туристов своим изяществом.
Нетривиальные предложения
Для тех, кто хочет проникнуться духом старинного Санкт-Петербурга, созданы необычные экскурсии по доходным домам, крышам, внутренним дворикам, парадным, видевшим на своем веку много любопытного.
С крыш открываются захватывающие пейзажи города. Для любителей фотографировать – это рай и возможность сделать уникальный снимок.
Ночные прогулки оставляют неизгладимые впечатления. Город смотрится фантастически и необыкновенно красиво. Особенный восторг вызывают прогулки летними ночами.
Для любителей деликатесов предлагаются гастрономические туры в рестораны и бары Санкт-Петербурга.
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