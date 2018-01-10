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Дровяные каменки – почему они, а не электрические?

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Бизнес — 10 Января 2018, 09:42

Каменки на дровяном топливе – экологичное, безопасное оборудование для саун. В отличие от моделей с ТЭНами, которые прекращают нагревание при проблемах в электросети, дровяные каменки функционируют бесперебойно. Печь можно расположить в отдельном строении, но пар и температура будут подаваться равномерно. Купить дровяную каменку предлагают украинские магазины, в том числе салон «Камины на Димитрова».

Главные отличия каменок на дровах

Дровяная мини-печка проста в эксплуатации и обслуживании. Она работает по принципу традиционной печи – сжигания дров, заложенных в изолированный отсек. В сравнении с электроприборами каменка:
- исключает затраты на энергоносители – нужно только заготовить дрова;
- подходит для обустройства загородного дома или сауны;
- минимальной мощности – 9 кВт хватает для обогрева загородной парной объемом до 10 м3;
- имеет оптимальные показатели соотношения энергозатрат и площади обогрева – для 1 м2 достаточно мощности 1 кВт;
- выводит продукты сгорания через дымоход, тогда как электрокаменка может -
воспламениться при скачках напряжения;
- применяется для подачи тепла в жилое здание – достаточно установить выносную топку;
- быстро нагревается – через 30 минут – 1 час после закладки топлива.

Благодаря герметичности изделие не приводит к возгораниям и поддерживает микроклимат в доме.

Конструкция современных дровяных печей

Современные дровяные каменки представляют собой металлическую закрытую емкость. Она изготавливается из листовой стали толщиной 406 мм. Миниатюрные многокорпусные печки нагреваются за 30 минут, что удобное для неотапливаемых помещений или банных процедур.

Использование каменок на дровах исключает риски отравления угарным газом за счет равномерного нагрева металла. Длительный срок службы и продолжительность сохранения тепла обеспечивает футеровка огнеупорной кирпичной кладкой.

Стоимость металлических дровяных печей отличается в различных магазинах. Салон «Камины на Димитрова» предлагает надежные, простые в эксплуатации модели. Их монтаж проводится на легкий фундамент без привлечения специалистов. Быстрый разогрев, красивый внешний вид и выработка большого количества пара – преимущества каменок.

Дровяные устройства для обогрева создают комфортный микроклимат домашней сауны. Использование недорого топлива – дров – обеспечивает экономию на оплате коммунальных услуг.



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