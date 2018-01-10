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Перегрузочные мосты

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Бизнес — 10 Января 2018, 09:43

Для сокращения времени выполнения погрузочных работ, уменьшения усилия с одновременным повышением безопасности выполняемых погрузочных операций – применяются перегрузочные мосты. В некоторых случаях их называют доклевеллеры.
Платформа, которая компенсирует разность высот между бортом транспортного средства и рампой – называется перегрузочный мост.
Критерии выбора параметров

Приступая к комплектации оборудования по перегрузке продукции в разновеликих высотах, следует изучить некоторые характеристики, требующие обязательного выполнения.
• Уровень борта кузова автомобильного транспорта, используемого при перегрузке продукции.
• Геометрические размеры платформы должны совпадать с размерами приямка.
• Строгое соблюдение угла наклона платформы в соответствии с международными эталонами безопасности, который не должен превышать 12,5° (отношение длины платформы к высоте ее подъема). Регулировка угла наклона достигается увеличением длины перегрузочной платформы.

Группирование оборудования по способу работы оборудования
Рабочая платформа перегрузочных мостов может занимать эксплуатационное место несколькими способами.
● Откидная платформа
Наиболее распространенный вид привода в рабочее состояние рабочей поверхности перегрузочного моста. При таком способе, рабочая часть поверхности, по которой перемещаются грузы, поднимается на максимальную высоту. Поворачивается и опускается на борт транспортного средства после окончательной установки автомобиля под погрузку или выгрузку товара. Приводом служит система гидроцилиндров с электрическим двигателем. Один предназначен для подъема и опускания платформы, второй – для поворота площадки.
● Выдвижная, телескопическая платформа 
Модифицированный вариант откидной платформы. Отличие: площадка не поворачивается, а выдвигается на нужное расстояние с помощью телескопического гидроцилиндра. Приемлемый вариант при осуществлении боковой загрузке.
● Механическая, ручная платформа.
Все действия по установке перегрузочной платформы выполняются мускульной силой 2-х человек. Применяется редко, в устаревших перевалочных пунктах.


Преимущества гидравлического привода

• Оборудование перегрузочных мостов двумя гидроцилиндрами предотвращает поломку моста во время проведения погрузочно-разгрузочных работ, перекоса во время установки
• Выбор материала для изготовления транспортной площадки, разметка ее, устройство боковых шторок для предупреждения попадания человека под платформу, оборудование специализированной автоматикой безопасности при разрушении шланга высокого давления гидросистемы, способствует максимальной безопасности труда при перемещении грузов.
Монтаж моста между автомобилем и погрузочной рампой выполняется в специальных нишах рампы, удобные для обслуживания исключающее аварийные ситуации.


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