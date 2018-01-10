Разновидности универсального поликарбоната



Ежегодное увеличение потребительского спроса на поликарбонат обусловлено его определенными преимуществами. Материал имеет широкий спектр использования и отличается выгодной стоимостью. Кроме этого, поликарбонат обладает пластичностью, стойкостью к воздействию окружающей среды, имеет высокую прочность и длительный срок службы. Листы материала отличаются небольшим весом, пропускают ультрафиолетовые лучи, сочетают высокие оптические и механические качества.

Различают сотовый (ребристый) и монолитный поликарбонат. Сотовые панели состоят из двух или трех пластинчатых слоев, которые соединяются продольными ребрами. Монолитный поликарбонат представляет собой сплошной лист, не имеющий внутренних пустот. Выбор оптимального вида материала, подходящего для создания навесной конструкции, стоит начинать со сравнения характеристик, свойств монолитного и ребристого поликарбоната.

Виды материала, отличия внешнего вида

Ребристые и монолитные листы имеют свои индивидуальные характеристики, особенности внешнего вида. Перед началом работ по устройству кровли нужно внимательно ознакомиться с ними. Полезно знать:

• Внутри сотового поликарбоната сформированы воздушные каналы, которые улучшают теплоизоляционные свойства. Вес 1 м2 листа толщиной 4 мм составит 0,8 кг.

• Монолитный поликарбонат по своим характеристикам успешно заменяет силикатное стекло, имеет ударопрочность 20–21 кг/м2. Его отличает превосходная гибкость.

При создании навесных конструкций часто используется именно ребристый поликарбонат по причине его низкой стоимости, легкости очистки и малого веса. Монолитные листы подходят для устройства навесов, которые будут подвергаться большим эксплуатационным нагрузкам, несущественным температурным перепадам.

Ребристый сотовый поликарбонат: плюсы и минусы

Многие строители отдают предпочтение сотовому поликарбонату, который отличается:

• Доступной ценой.

• Богатым выбором цветов.

• Способностью хорошо удерживать тепло, чему способствует наличие воздушных каналов в структуре материала.

• Высокой пожароустойчивостью. Ребристый поликарбонат достаточно тяжело воспламеняется. При воздействии открытого огня он медленно плавится.

• Сравнительно небольшим удельным весом. Он формирует незначительную вертикальную нагрузку на стойки навеса.

• Устойчивостью к ударным нагрузкам. Листы поликарбоната покрывают защитной пленкой, которая успешно противостоит механическим повреждениям.

Недостатком материала является его свойство становиться хрупким, терять прочность при температуре ниже -40 градусов. Избежать этого помогает защитная пленка. Если ребристый поликарбонат подвергается воздействию влаги, то срок его эксплуатации сокращается. Листы материала не устанавливают на морозе, а их торцевые части рекомендуется закрывать заглушками.

Достоинства и недостатки монолитного поликарбоната

Материал часто применяют для обустройства кровли легковозводимых конструкций (козырьков, навесов и амбаров), создания шумоизолирующих ограждений. Выбор в пользу этого материала продиктован его преимуществами:

• Ударопрочностью. Материал не деформируется, сохраняет свой первоначальный вид и не разламывается даже под действием тяжелого, громоздкого предмета.

• Схожестью с органическим стеклом. Доступная стоимость монолитного поликарбоната объясняет его большую популярность.

• Пластичностью, гибкостью материала. Использовать поликарбонат можно при создании конструкций арочного типа. Листы изгибаются и принимают желаемую форму.

Благодаря интересному, красивому внешнему виду монолитный поликарбонат часто используют при сооружении рекламных стендов, торговых витрин, прозрачной кровли.

К недостаткам материала стоит отнести:

• Возможную деформацию поликарбоната при температуре, превышающей +39 градусов. Проблема решается созданием зазоров между рамами и листами монолитного поликарбоната.

• Подверженность воздействию абразивных веществ, которая проявляется во время эксплуатации и приводит к помутнению материала, возникновению в его структуре микротрещин.

• Возможное появление желтого оттенка при условии постоянного воздействия прямых солнечных лучей. Это происходит, когда поликарбонат эксплуатируется без защитной пленки.

Монолитный и сотовый виды поликарбоната имеют схожий химический состав, однако они различаются по своим эксплуатационным свойствам. Выбор подходящего материала зависит от его практического применения. Листы поликарбоната используются в качестве светопрозрачного материала в строительстве.

Поликарбонатные листы пользуются все большей популярностью в различных отраслях, включая строительство, рекламную деятельность и сельское хозяйство. Московская компания «Карбопласт» (carboplast.ru) обладает солидным опытом работы в этой сфере. Успешно производящая монолитные и сотовые карбонатные листы с различной толщиной материала. Кроме того, любая модель листовых изделий выпускается как в прозрачном варианте, так и в цветовом исполнении.