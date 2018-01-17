Комплекс услуг по регистрации бизнеса

Юридические услуги от Law&Trust International

Компания Law&Trust International не первый год оказывает юридические услуги, спектр которых крайне широк и впечатляет. Благодаря профессионализму своих сотрудников мы ужу давно завоевали доверие и престиж, уровень которых с каждым годом стабильно и стремительно поднимается вверх.

Каждый год юристы компании регистрируют для своих клиентов десятки компаний по всему миру, тем самым оказывая помощь и максимальное содействие предпринимателям в расширении своего бизнеса, и приумножении достатка. Часто, если клиент желает регистрировать свою компанию в оффшорной юрисдикции (Панама, Острова Кука, Кюрасао, Коста Рика и т.д.) это связано с игорным бизнесом и, параллельно с первой услугой, ему необходимо получение игорной лицензии по типу букмекерской, на казино, лотерею, игорные автоматы. Мы занимаемся и этой услугой.

За плечами наших специалистов огромный опыт в учреждении трастов, фондов и холдингов. Множество предпринимателей со всего мира сотрудничают с нашей компанией продолжительное время и всегда уверены в получении от наших юристов даже в самой сложной и неоднозначной ситуации максимально компетентную правовую поддержку.

Консультации и предоставление необходимой информации клиентам

Компания Law&Trust International осуществляет юридическую деятельность по всему миру. Информация, предоставляемая клиентам, соответствует нормам международного права и требованиям законодательств разных юрисдикций. Консультации для наших клиентов бесплатны. Предоставление консультации возможно в нескольких формах: телефон, чат, личная беседа.

Информация юридического характера беспрепятственно предоставляется клиентам нашей компании и в некоторых случаях даже потенциальным клиентам.

Какие конкретно услуги предлагает наша компания

Наша компания регистрирует банковские счета, торговые марки и компании по всему миру. Оказывает полную юридическую и правовую поддержку в получении финансовых и / или игорных лицензий. Целый отдел наших юристов занимается направлением налогового планирования и оптимизации, а также защиты капитала. Возможен заказ услуги бухгалтерских услуг и аудиту. Информационная безопасность и помощь в получении второго паспорта и гражданства.

И даже всё перечисленное - это даже не половина чем занимается наша компания. Самый полный спектр услуг вы сможете посмотреть у нас на сайте https://lawstrust.com/ в разделе ‘’Услуги’’.

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