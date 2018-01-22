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Торговое оборудование для магазинов ювелирных изделий и бижутерии

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Бизнес — 22 Января 2018, 09:58

Когда ювелирные изделия и бижутерия сверкают в свете софитов магазина, они выглядят ярко, их хотят купить, но на привлекательность колец или подвесок влияет не только освещение, но и оборудование, на котором они расположены. Витрина должна выглядеть презентабельно, быть хорошо освещена и отвечать всем требованиям безопасности. Она должна быть удобной для рассмотрения мелких товаров, располагаться высоко или низко в зависимости от вида и типа изделия, иногда иметь наклон. Прилавки могут соединяться в одну линию или располагаться по отдельности, стоять у стены, посередине зала.

Все ювелирные витрины отличаются строгостью исполнения, изготавливаются из бронированного стекла, оснащаются сигнализацией и замками. Это прочная, надежная, аккуратная конструкция, подобранная в тон дизайну помещения, не мешающая покупателю броскими цветами, аксессуарами или острыми углами.

Типы

В ювелирных магазинах используются три основных типа витрин:

  1. Классический тип;
  2. Вертикальный стенд;
  3. Стеклянный шкаф или стеллаж.

К классическому типу относятся стандартные прилавки с горизонтальными или наклонными стеклянными крышками, неглубокими полками для детального рассмотрения изделия. Они бывают угловые, настенные, в виде островов, с выдвижными поддонами. Стекла витрин всегда оклеены специальной пленкой во избежание бликов от освещения. Вертикальные стенды или настенные стеллажи могут быть встроены в нишу, их задняя стенка чаще всего оформляется зеркалом или тонирована специальной пленкой. Стеклянный шкаф полностью прозрачен, в нем можно рассмотреть изделие со всех углов. Внутренняя часть витрины всегда освещается софитами или светодиодами, к ней должен быть свободный доступ персонала магазина. При изготовлении также учитывается нужный угол попадания света, его определенная яркость для подчеркивания особенностей и преимуществ изделий.

Как выбрать

Правильный выбор торгового оборудования для ювелирного магазина должен основываться на дизайне помещения, его размерах. Следует учитывать, что закрытые витрины, имеющие непрозрачную заднюю стенку, создают элемент защищенности для покупателя, иногда в них встраиваются осветительные приборы или видеооборудование для более детальной демонстрации товара. Открытые прилавки требуют более тщательного подхода к разработке интерьера магазина.

style="text-align: justify;">Торговое оборудование для ювелирных магазинов, безусловно, отличается от витрин в других магазинах. Оно должно быть безопасно, привлекать внимание, обеспечивать комфорт потребителя. Витрины, изготавливаемые для ювелирных магазинов, создают уют, имеют неброский вид, привлекают внимание не к себе, а к изделиям, выложенным внутри. Прилавки ювелирных магазинов – важная часть правильно организованной работы ювелирного магазина. Поэтому к выбору оборудования для торгового зала необходимо подойти со всей ответственностью и довериться профессионалам.



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