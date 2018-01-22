Манекены купить в Москве

Презентация товара увеличивает его продажу в 3 - 4 раза. Вещь, продемонстрированная в полном объёме, быстрее вызовет желание купить её, чем та, что аккуратно свёрнутая лежит на полочке. Для этой цели существуют манекены.

Виды манекенов

Натуралистичные

Такие манекены полностью копируют фигуру человека. Их изготавливают из пластика или стеклопластика. Одни обладают цельной статичной фигурой. У других части тела подвижны. Такие манекены могут находиться в разных позах.

Существуют мужские, женские и детские манекены. У них может быть кожа разного цвета, различные причёски или полное отсутствие волос, им делают макияж, маникюр.

Спортивные

Для спортивных магазинов выпускают манекенов, застывших в динамике. Они имитируют бег, прыжки, боксёрский поединок. Преимущество спортивных манекенов в том, что они демонстрируют не только одежду, но и рекламируют спортивный инвентарь.

Витрина, оформленная динамичными фигурами, привлекает посетителей, вызывает интерес к активному образу жизни, побуждает их к покупке.

Для беременных

Женщина всегда хочет выглядеть хорошо. «Беременный» манекен поможет создать особую атмосферу в таком магазине, сделать выбор удобной и модной вещи.

Для показа нижнего белья используют манекены только натуральных оттенков, тогда бельё любого цвета будет смотреться хорошо.

У таких манекенов намеренно слегка увеличена грудь и бёдра, чтобы бельё выглядело более соблазнительно.

Нестандартные манекены

Чтобы выделиться на фоне других, некоторые магазины декорируют витрины эксклюзивными манекенами. Над их созданием работают профессиональные дизайнеры. Части тела у таких манекенов могут быть сделаны в форме геометрических фигур, раскрашены в яркие цвета.

Отдельные части

Для показа головных уборов, очков, украшений достаточно отдельной части фигуры – головы, шеи, руки.

Материалы для манекенов

Стеклопластик;

Пластик, полистирол.

Стеклопластик

Это очень пластичный, прочный и лёгкий материал. Из него делают фигуры с детальной проработкой частей тела – прорисовываются вены на руках, рёбра. Манекены выглядит очень реалистично. Изделия из стеклопластика можно заказать любой формы и вида.

Пластик

Пластиковые манекены лёгкие и недорогие. Это бюджетный вариант для магазина одежды.

Как выбрать манекен

Определить вашу целевую аудиторию: возраст, пол, интересы;

Ценовой диапазон товара: эконом, бюджет, премиум, люкс.

Манекены любого вида и для любой целевой аудитории можно купить в Москве в Центре магазиностроения Торгкомплект.