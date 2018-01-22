Сейф для хранения нарезного оружия: виды, требования и установка

Сейф для длительного хранения нарезного оружия: виды, требования и установка

Покупка оружия важный шаг, перед которым необходимо тщательно изучить требования к месту его хранения. Вопросы по правильному, отвечающему законодательству России выбору сейфа встают даже у опытных владельцев. Как правило, это связано с различием закона РФ об оружии в разных территориальных областях, либо с особыми требованиями работников лицензионно разрешительного отделения. Исходя из этого, следует, что владелец ружья должен быть осведомлен всеми юридическими тонкостями.

Виды оружейных сейфов

Полный перечень предъявляемых требований к сейфам для хранения ружья расписан в нормах ГОСТа.

Так, сейфы для оружия классифицируются:

Огнестойкие; Взломостойкие;

По типу и методу использования их разделяют:

Мебельные;

Встроенные;

Для пистолетов и длинноствольного ружья.

Оружейные сейфы используются для закрытого и безопасного сохранения нарезного и гладкоствольного ружья, а также сопутствующих патронов и пороха. Согласно законодательству РФ, вид и параметры сейфа для хранения отличаются, в зависимости от типа оружия.

Параметры сейфа для нарезного оружия

Основными условиями и требованиями к сейфу для содержания нарезного оружия, являются:

Наличие отделения для держания патронов; Толщина лицевой стороны не менее 3мм; Обязательная фиксация каждого ствола в отдельности, при помощи (минимум 3) ложементов.

Нормы и технология установки оружейного сейфа

Установка сейфа к напольному покрытию производится анкерными болтами, выдерживающими груз в 5 тонн и нагрузку разрыва в 3 тонны. Диаметр анкера должен составлять от 16 до 20 мм, а его длинна не менее 5, но до 30 см.

Процесс установки легок и понятен. В стене необходимо сверлом создать отверстие для анкера, после чего вкрутить в него болт. Болт распирает анкер во время вкручивания, это позволяет надежно закрепить систему.

Преимущества покупки

Фирма «Мире сейфов» сэкономит ваши нервы, и поможет сохранить ваше оружие в соответствии со всеми нормами и стандартами РФ. При покупке, вы насладитесь всеми достоинствами компании:

Квалифицированные работники;

Демократичная ценовая политика;

Соблюдение всех требований ГОСТа;

Широкий ассортимент всех видов сейфов;

Индивидуальный подход к каждому клиенту;

Быстрая доставка по необходимому адресу;

Возможность дополнительного обустройства сейфов (съемными ложементы, перегородками, крючками и карманами для средств ухода за оружием.