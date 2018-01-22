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Сейф для хранения нарезного оружия: виды, требования и установка

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Бизнес — 22 Января 2018, 10:01

Сейф для длительного хранения нарезного оружия: виды, требования и установка
Покупка оружия важный шаг, перед которым необходимо тщательно изучить требования к месту его хранения. Вопросы по правильному, отвечающему законодательству России выбору сейфа встают даже у опытных владельцев. Как правило, это связано с различием закона РФ об оружии в разных территориальных областях, либо с особыми требованиями работников лицензионно разрешительного отделения. Исходя из этого, следует, что владелец ружья должен быть осведомлен всеми юридическими тонкостями.
Виды оружейных сейфов
Полный перечень предъявляемых требований к сейфам для хранения ружья расписан в нормах ГОСТа.
Так, сейфы для оружия классифицируются:

  1. Огнестойкие;
  2. Взломостойкие;

По типу и методу использования их разделяют:

  • Мебельные;
  • Встроенные;
  • Для пистолетов и длинноствольного ружья.

Оружейные сейфы используются для закрытого и безопасного сохранения нарезного и гладкоствольного ружья, а также сопутствующих патронов и пороха. Согласно законодательству РФ, вид и параметры сейфа для хранения отличаются, в зависимости от типа оружия.
Параметры сейфа для нарезного оружия
Основными условиями и требованиями к сейфу для содержания нарезного оружия, являются:

  1. Наличие отделения для держания патронов;
  2. Толщина лицевой стороны не менее 3мм;
  3. Обязательная фиксация каждого ствола в отдельности, при помощи (минимум 3) ложементов.

Нормы и технология установки оружейного сейфа
Установка сейфа к напольному покрытию производится анкерными болтами, выдерживающими груз в 5 тонн и нагрузку разрыва в 3 тонны. Диаметр анкера должен составлять от 16 до 20 мм, а его длинна не менее 5, но до 30 см.
Процесс установки легок и понятен. В стене необходимо сверлом создать отверстие для анкера, после чего вкрутить в него болт. Болт распирает анкер во время вкручивания, это позволяет надежно закрепить систему.
Преимущества покупки
Фирма «Мире сейфов» сэкономит ваши нервы, и поможет сохранить ваше оружие в соответствии со всеми нормами и стандартами РФ. При покупке, вы насладитесь всеми достоинствами компании:

  • Квалифицированные работники;
  • Демократичная ценовая политика;
  • Соблюдение всех требований ГОСТа;
  • Широкий ассортимент всех видов сейфов;
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • Быстрая доставка по необходимому адресу;
  • Возможность дополнительного обустройства сейфов (съемными ложементы, перегородками, крючками и карманами для средств ухода за оружием.


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