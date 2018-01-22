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Сейф для хранения нарезного оружия: виды, требования и установка
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 22 Января 2018, 10:01
Сейф для длительного хранения нарезного оружия: виды, требования и установка
По типу и методу использования их разделяют:
Оружейные сейфы используются для закрытого и безопасного сохранения нарезного и гладкоствольного ружья, а также сопутствующих патронов и пороха. Согласно законодательству РФ, вид и параметры сейфа для хранения отличаются, в зависимости от типа оружия.
Нормы и технология установки оружейного сейфа
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