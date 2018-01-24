Для уличных прогулок и передвижения в собственном жилище инвалидам требуются специальные кресла-коляски. Человек, возможности которого ограничены, нуждается в такой коляске не как только в нужной вещи, но еще и как в главном транспортном средстве. Она пригодна как при передвижении по улицам, также и в домашних условиях. Однако не каждый такой человек способен правильно подобрать модель кресла-коляски, которая пригодилась бы в конкретных случаях. Кроме этого подобное изделие должно быть приобретено с учетом образа жизни и возраста инвалида.

Открывая ссылку http://med-serdce.ru/cat/invalidnye-kresla-kolyaski---invalidnye-kolyaski-dlya-doma-i-ulitsy.html инвалидные кресла-коляски можно найти в богатом разнообразии. Некоторые потребители заблуждаются приобретая дешевые модификации таких колясок. Невнимательность родственников вызывает многочисленные страдания самих инвалидов. Ведь пользоваться ими будут не родственники, а больные. Необходимо выбирать модель с учетом потребностей инвалида, а также показателям удобства. Только езда в комфортабельной коляске не вызывает чувства усталости и позволяет длительно пользоваться ей.

Существует несколько типов подобных модификаций. Первым из них считаются активные коляски, которые разработаны для инвалидов, предпочитающих длительные прогулки, увлекающихся танцами, спортивной ездой или же плаванием. Отличаются такие кресла-коляски широкими ободами, рассчитанными на повышенные нагрузки. Наиболее доступными по стоимости считаются так называемые рычажные или же механические модификации колясок, которые можно эксплуатировать как в помещениях, также и в уличных условиях непосредственно пациентом.

Кресла-коляски, оснащенные пневматическими шинами, легко преодолевают ухабистые дороги. А модели, оснащенные литыми колесами, созданы для ровных дорожных полотен. Существуют также электрические изделия, которые отличаются легкостью в управлении. Такие кресла-коляски позволяют регулировать все действия с использованием пульта или же джойстика. Они легко эксплуатируются как в домах, также и при передвижении по улицам. Однако отличаются они своей высокой стоимостью. Также кресла-коляски бывают детскими как для подростков, также и для грудничков. Они выпускаются в летнем или же зимнем варианте. Особенностью спортивных моделей считается их приспособленность к определенному виду спорта. Коляски-вертикализаторы предотвращают застой кровообращения. А особенностью домашних колясок является их управление сопровождающим лицом. Некоторые модификации колясок имеют санитарное оснащение, в том числе и для душа.