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Котельная в частном доме
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 26 Января 2018, 09:34
Котельное оборудование предназначено для обеспечения тепловой энергией системы водяного отопления, создания и поддержания в помещениях благоприятного температурного режима. Оно включает в себя котел (газовый, дизельный, твердотопливный или электрический), трубопровод, запорную арматуру, измерительные приборы, устройства электрики, автоматики, системы вентиляции и дымоудаления. Обустройство котельной в частном доме требует знания многих нюансов, аккуратности, соответствующих навыков. Поэтому данную работу должны выполнять опытные специалисты, оснащенные профессиональным инструментом на основании предварительно составленной проектной документации.
Основные требования к обустройству котельной в частном доме
Эти и другие требования необходимо учитывать на всех стадиях обустройства котельной в частном доме — при проектировании, приобретении оборудования и материалов, осуществлении монтажных работ.
Источник информации http://www.mskgrp.ru/otoplenie-chastnogo-doma/kotelnaya-v-chastnom-dome котельной в частном доме – виды и требования к обустройству под ключ
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