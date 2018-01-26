Котельная в частном доме

Котельное оборудование предназначено для обеспечения тепловой энергией системы водяного отопления, создания и поддержания в помещениях благоприятного температурного режима. Оно включает в себя котел (газовый, дизельный, твердотопливный или электрический), трубопровод, запорную арматуру, измерительные приборы, устройства электрики, автоматики, системы вентиляции и дымоудаления. Обустройство котельной в частном доме требует знания многих нюансов, аккуратности, соответствующих навыков. Поэтому данную работу должны выполнять опытные специалисты, оснащенные профессиональным инструментом на основании предварительно составленной проектной документации.

Основные требования к обустройству котельной в частном доме

Стены в помещении котельной должны быть сделаны из горючих материалов или обшиты ими. Это же требование относится и к внутренней отделке.; Минимально допустимая площадь этого помещения — 6 м2; К котлу должен быть обеспечен свободный доступ; В помещении котельной категорически запрещается хранение легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, кроме топлива, необходимого для функционирования котла; Минимальный объем помещения котельной — 15 м3; Если в котельной установлен газовый котел, она вне зависимости от своего расположения должна иметь окна с форточками. Минимально допустимый размер окна зависит от внутреннего объема помещения; Если котельная расположена отдельно от дома, у нее должен быть собственный фундамент; Встроенная котельная должна располагаться, как минимум, в 12 метрах по прямой линии от входа в частный дом; Ввод газовой магистрали в котельную и подключение к ней котла должен осуществлять только уполномоченный специалист газового треста; Если установлен дизельный котел, расстоянии 10 или более метров необходимо под землей расположить толстостенный металлический резервуар для хранения жидкого топлива. Оно по трубе будет поступать в котельную; Котельная должна быть оснащена системами вентиляции и дымоудаления. Приточная вентиляция может быть естественной, вытяжная — только принудительной. Верхняя часть дымовой трубы должна находиться, как минимум, на 0,5 метров выше конька ближайшего к котельной здания, чтобы предотвратить опрокидывание тяги; Под дверью необходимо предусмотреть зазор, чтобы происходил забор воздуха.

Эти и другие требования необходимо учитывать на всех стадиях обустройства котельной в частном доме — при проектировании, приобретении оборудования и материалов, осуществлении монтажных работ.

Источник информации http://www.mskgrp.ru/otoplenie-chastnogo-doma/kotelnaya-v-chastnom-dome котельной в частном доме – виды и требования к обустройству под ключ