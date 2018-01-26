26
января 2018
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Котельная в частном доме

Котельная в частном доме

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 26 Января 2018, 09:34

Котельное оборудование предназначено для обеспечения тепловой энергией системы водяного отопления, создания и поддержания в помещениях благоприятного температурного режима. Оно включает в себя котел (газовый, дизельный, твердотопливный или электрический), трубопровод, запорную арматуру, измерительные приборы, устройства электрики, автоматики, системы вентиляции и дымоудаления. Обустройство котельной в частном доме требует знания многих нюансов, аккуратности, соответствующих навыков. Поэтому данную работу должны выполнять опытные специалисты, оснащенные профессиональным инструментом на основании предварительно составленной проектной документации.

Основные требования к обустройству котельной в частном доме

  1. Стены в помещении котельной должны быть сделаны из горючих материалов или обшиты ими. Это же требование относится и к внутренней отделке.;
  2. Минимально допустимая площадь этого помещения — 6 м2;
  3. К котлу должен быть обеспечен свободный доступ;
  4. В помещении котельной категорически запрещается хранение легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, кроме топлива, необходимого для функционирования котла;
  5. Минимальный объем помещения котельной — 15 м3;
  6. Если в котельной установлен газовый котел, она вне зависимости от своего расположения должна иметь окна с форточками. Минимально допустимый размер окна зависит от внутреннего объема помещения;
  7. Если котельная расположена отдельно от дома, у нее должен быть собственный фундамент;
  8. Встроенная котельная должна располагаться, как минимум, в 12 метрах по прямой линии от входа в частный дом;
  9. Ввод газовой магистрали в котельную и подключение к ней котла должен осуществлять только уполномоченный специалист газового треста;
  10. Если установлен дизельный котел, расстоянии 10 или более метров необходимо под землей расположить толстостенный металлический резервуар для хранения жидкого топлива. Оно по трубе будет поступать в котельную;
  11. Котельная должна быть оснащена системами вентиляции и дымоудаления. Приточная вентиляция может быть естественной, вытяжная — только принудительной. Верхняя часть дымовой трубы должна находиться, как минимум, на 0,5 метров выше конька ближайшего к котельной здания, чтобы предотвратить опрокидывание тяги;
  12. Под дверью необходимо предусмотреть зазор, чтобы происходил забор воздуха.

Эти и другие требования необходимо учитывать на всех стадиях обустройства котельной в частном доме — при проектировании, приобретении оборудования и материалов, осуществлении монтажных работ.

Источник информации http://www.mskgrp.ru/otoplenie-chastnogo-doma/kotelnaya-v-chastnom-dome котельной в частном доме – виды и требования к обустройству под ключ



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -5 -7
вечером -6 -8 ночью -9 -11
Котировки
USD ЦБ РФ 55,9288 -0.4600
EUR ЦБ РФ 69,4580 0.0096

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp