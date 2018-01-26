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Кому нужен VDS-хостинг: современные реалии
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 26 Января 2018, 09:35
Если вы начали задумываться о переходе на VPS-хостинг, вероятно, вам нужны firewall, VPN, многопоточные приложения и другие «плюшки», которые предлагают своим клиентам провайдеры. Действительно ли переход на VDS-сервер поможет в продвижении вашего сайта? Ответ прост: да, поможет. Основное отличие VDS-хостинга в том, что за оптимальные деньги вы получаете практически полную имитацию реального компьютера или физической машины, то есть производительность повышаете, а затрат на эмуляцию никаких.
Хотите понять, как это работает? Рекомендуем посмотреть здесь, поскольку в рамках одного обзора охватить все преимущества сложно, хотя затронуть основные бонусы мы попробуем.
5 причин перейти на VDS-сервер
Для кого выгодна аренда VDS и где найти хорошего провайдера
Вышеперечисленные причины для перехода на VDS – лишь капля в море бонусов, которые вы получаете. Пока сайт маленький, возможно, в аренде виртуального выделенного сервера и нет смысла. Но когда площадка набирает обороты и начинает развиваться, нужно подумать о переходе заблаговременно. Для хорошо работающего и развивающегося сайта нужны ресурсы, иначе вместо положительной динамики вы будете наблюдать неутешительный регресс.
Как найти хорошего провайдера, чтобы и продукт был качественный, и условия выгодными? Во-первых, ищите информацию в Интернете: знакомьтесь с обзорами, читайте отзывы реальных людей, в общем, ройте. Во-вторых, обращайтесь в компании, предлагающие услуги, и задавайте конкретные вопросы.
Ваша задача – собрать информацию и сравнить, чтобы понять, какой из провайдеров готов предложить больше за меньшие деньги. А если где-то придется переплатить, то это должно отражаться на безопасности, эффективности, надежности и других критериях качества.
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