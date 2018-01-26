Кому нужен VDS-хостинг: современные реалии

Если вы начали задумываться о переходе на VPS-хостинг, вероятно, вам нужны firewall, VPN, многопоточные приложения и другие «плюшки», которые предлагают своим клиентам провайдеры. Действительно ли переход на VDS-сервер поможет в продвижении вашего сайта? Ответ прост: да, поможет. Основное отличие VDS-хостинга в том, что за оптимальные деньги вы получаете практически полную имитацию реального компьютера или физической машины, то есть производительность повышаете, а затрат на эмуляцию никаких.





Хотите понять, как это работает? Рекомендуем посмотреть здесь, поскольку в рамках одного обзора охватить все преимущества сложно, хотя затронуть основные бонусы мы попробуем.

5 причин перейти на VDS-сервер

Вы получаете систему, которая работает быстро, но обслуживать ее не нужно – это делают другие люди. Визуализация сервера находится на высоком уровне, выгодно отличаясь от аналогов благодаря гибкой работе сети. При необходимости вы можете использовать свою таблицу маршрутизации, адаптируя сервер под разные условия работы. Вам доступны на выбор панели Webuzo, ISPmanager, DirectAdmin или cPanel, вы можете создавать виртуальный хост и добавлять поддержку PHP, Perl, Python, Ruby, Java. При покупке VDS-сервера вы не ограничены в использовании ПО, ОС, количестве почтовых аккаунтов. Если потребуется больше места, можете безболезненно перейти на другой тарифный план.

Для кого выгодна аренда VDS и где найти хорошего провайдера

Вышеперечисленные причины для перехода на VDS – лишь капля в море бонусов, которые вы получаете. Пока сайт маленький, возможно, в аренде виртуального выделенного сервера и нет смысла. Но когда площадка набирает обороты и начинает развиваться, нужно подумать о переходе заблаговременно. Для хорошо работающего и развивающегося сайта нужны ресурсы, иначе вместо положительной динамики вы будете наблюдать неутешительный регресс.

Как найти хорошего провайдера, чтобы и продукт был качественный, и условия выгодными? Во-первых, ищите информацию в Интернете: знакомьтесь с обзорами, читайте отзывы реальных людей, в общем, ройте. Во-вторых, обращайтесь в компании, предлагающие услуги, и задавайте конкретные вопросы.





Ваша задача – собрать информацию и сравнить, чтобы понять, какой из провайдеров готов предложить больше за меньшие деньги. А если где-то придется переплатить, то это должно отражаться на безопасности, эффективности, надежности и других критериях качества.