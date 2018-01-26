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Кислотные концентраторы

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Бизнес — 26 Января 2018, 16:46

Еще полвека тому назад мы дышали совершенно другим воздухом, чем сегодня. Сейчас выражение пойти подышать свежим воздухом скорее звучит как аллегория. Однако несмотря на загрязненную нами самими атмосферную среду, наш организм нуждается в чистом воздухе для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Вместо этого мы предлагаем организму и легким различную химию, пыль или же вредные газы. Все это накапливаясь в наших легких представляет огромную опасность. Поэтому временами проведение специальных кислородных процедур - оксигенотерапии является сейчас обязательным для любого из нас. 

Для обеспечения эффективной кислородной терапии необходимо наличие специального устройства под названием концентратор кислорода. Основан такой аппарат на технологии, известной как PSA. С использованием процесса адсорбции с переменным давлением они обеспечивают наши легкие чистейшим воздухом, который имеет уникальное воздействие. Изначально такие кислородные концентраторы создавались в космических целях, однако сейчас уже активно используются в бытовой сфере. Множество москвичей или же жителей иных городов пользуются подобными устройствами для обеспечения организма жизненно необходимым кислородом. 

Открывая ссылку Концентраторы Airsep, которые считаются одними из лучших желающие сумеют приобрести онлайн. Они помогают в получении порции кислорода, который активизирует огромное количество жизненно необходимых и важнейших процессов в организме. Подобным образом происходит комплексное омоложение нашего тела и внутренних органов. Проведение регулярных процедур на подобном оборудовании - это еще и активная профилактика простуды. Особенно это касается жителей мегаполисов, в которых болеют чаще всего. Оксигенотерапия также обеспечивает здоровый и крепкий сон, успешно заменяя уличные прогулки. 

Если вы не желаете приобретать громоздкое оборудование, следует перейти по доменному адресу ФриСтайл. Данная модификация AirSep представляет собой миниатюрное стильное кислородное устройство, которое вы с легкостью сумеете носить с собой. Фристайл идеально подойдет пользователям, нуждающихся в полной свободе и активном передвижении. Переводится название устройства как свободный стиль, полностью соответствуя своему названию. Данный портативный концентратор может обеспечить владельца неограниченной подачей кислорода даже без использования электросети. 

Отныне пациенты, которые не могут обойтись без кислорода, смогут ходить или же участвовать в спортивных мероприятиях, посещать лекции или же отправляться в длительные путешествия с использованием кислородного концентратора модификации FreeStyle. У нас такие устройства можно приобрести в разных вариантах. Такие устройства имеют высокую продолжительность автономной работы, а также производительность. Особо примечателен низкий вес и небольшие размеры концентраторов, которые легко можно уместить в кармане. Для работы они используют так называемый триеггерный режим. Подача кислорода при таком режиме выполняется при вдохе. Комплктуются устройства дополнительными аккумуляторными батареями, специальными сумками, плечевыми ремнями, зарядными устройствами, а также носовыми канюлями. А благодаря удобному кислородному выходному штуцеру дыхательная канюля размещается очень легко. Уровень заряда устройства владельцы смогут контролировать с помощью специальной кнопки.

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