Особенности и виды молниезащиты

Любое строение находится под угрозой попадания электрического разряда, пока не установлена специальная система для его отведения. Молниезащита представляет собой совокупность нескольких элементов, каждый из которых выполняет определённые функции. Токоприёмник (металлический штырь) располагается на крыше строения. Стержень прикрепляется к зданию и следующему элементу молниезащиты при помощи сварки, скоб и болтов. Токоотвод представляет собой металлический провод, по которому проходит удар к последней части системы. В метре от стены здания располагается само заземление - устройство из медного проводника и нескольких электродов, забитых в грунт.

Разновидности молниезащиты

К самым простым способам обезопасить строение можно отнести отключение электрических приборов во время грозы. Но этот метод ненадёжен и крайне неудобен. Если недалеко о дома растёт высокое дерево, можно установить токоприёмник на него. При правильных подсчётах от верхней точки стержня образуется определённый радиус действия системы, в который должен полностью входить объект защиты. Но и это далеко не самый удобный способ, да и не около каждого строения есть подходящее растение.

Лучше всего производить монтаж системы заземления непосредственно на само здание. Для усиления эффекта на токоприёмник можно прикрепить специальный прибор, который притягивает к себе разряды электричества. Если объект защиты представляет собой удлинённое строение, необходимо установить несколько стержней или использовать тросовую (когда между двумя штырями натягивается металлический канат) или сетчатую (покрытие всей крыши сооружения проволокой диаметром не менее 6 мм, ширина клетки - 6х6 метров) молниезащиту. Чтобы подобрать и рассчитать подходящую систему заземления, необходимо обратиться за помощью к специалистам.