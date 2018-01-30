Детский день рождения – уютный семейный праздник, который большинство именинников предпочитают проводить в компании родителей и друзей. Родители, стремясь организовать детям интересный досуг, хотят сводить чадо с гостями на природу или в развлекательный центр, но такие походы нередко сопряжены с риском потеряться или угодить в опасное место.

К сожалению, организовать конкурсы в квартире весьма проблематично, но только не для компании КвестИнфо. Организация предлагает провести с помощью https://www.kvestinfo.ru/articles/kvest-dlya-detej-doma/ увлекательный квест для детей дома, превратив жилье в настоящее поле действий. Дети останутся в восторге.





Оригинальная идея подарка на День рождения или Новый год

Как правило, проведение игры в реальности в домашних условиях не предусматривает активных передвижений и спортивных соревнований (за исключением случаев, когда площадь дома или двора это позволяет). Компания «КвестИнфо» подбирает сценарий квеста для детей в зависимости от наличия свободного пространства в квартирах – если места немного, разработчики смогут организовать увлекательные задачки на логику, интересные загадки и прочие интеллектуальные конкурсы.





В просторных домах и квартирах возможно проведение заданий другого характера:

1. Поиск пиратских сокровищ.

2. Организация новогоднего утренника или концерта с участием сказочных персонажей, предлагающих детям различные задачки спортивного и интеллектуального характера.

3. Проектировка лабиринтов или подобных элементов в квартире.

Для того, чтобы устроить интересный праздник малышам и подросткам, необязательно покупать дорогие подарки или вести компанию детей в какие-либо заведения. Готовый подарок именинникам предлагает компания «КвестИнфо». Все, что требуется от родителей – максимально подготовить квартиру к квесту.

Отличный презент на любой детский праздник





Консультанты организации готовы сделать день рождения или новый год ярким, интересным и незабываемым для каждого участника праздничного мероприятия. Опытные разработчики придумывают оригинальные сценарии игр, которые точно будут интересны детям определенного возраста. Если же компания состоит из малышей и подростков, интересы которых различаются в силу возрастных особенностей, специалисты компании подберут увлекательные конкур сы, которые создадут праздничную атмосферу и заинтересуют всех гостей.

Если же нет желания делать всё своими силами, можно выбрать реалити-игру на https://www.kvestinfo.ru/ - квест Час зомби, как один из хитов 2017 года, но что понравится именно вам?