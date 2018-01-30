Работа по новой стратегии торговли на флете





При использовании бинарных опционов трейдеры могут зарабатывать деньги, прогнозируя изменение цены на биржах. Для этого они делают ставки на снижение или повышение цены конкретных активов. Многие считают этот вид заработков типичной азартной игрой, но для торговли опционами вам потребуется со всей серьёзностью подойти к данной работе для получения определённых знаний и профессиональных навыков. При этом каждый трейдер разрабатывает свои стратегии торговли. Поэтому на рынке регулярно появляются новые стратегии, которые позволяют значительно увеличить свой бюджет. Одной из наиболее эффективных из них является стратегия торговли на флете.

Описание стратегии

Специалисты полагают, что большинство времени рынки работают на флете. Торги на рынках занимают всего 30% суммарного времени, а остальные 70% не происходит никаких колебаний цен. Это говорит о том, что при наличии отточенного навыка определения флета вы сможете более эффективно торговать бинарными опционами.

Отметим, что флет и трендовое движение – это два разных понятия. Тренд бывает восходящим и понижающимся. В первом случае подразумевается возрастание экстремума, а во втором – возникновение дисбаланса между продавцами и покупателями, за счет чего расценки опционов повышаются или понижаются. При наступлении флета баланс между покупателями и продавцами нормализуется, поэтому для цен не обновляются минимум и максимум.

При нарушении цепочки восходящих экстремумов (направление вверх) требуется запускать «боковое движение». Также флет происходит после укрепления цен. Определить это можно по времени корректировки движения общего тренда или горизонтальному направлению при разворотах рынка. При накоплении или распределении часто наблюдается консолидация на разворотном минимуме – в таком случае флет происходит при скоплении объёмов до определённых скачков. При распределении флет подразумевает увеличение объёма до появления спадов – обычно на графике наблюдается горизонтальное движение. Для обнаружения старта бокового движения нужно смотреть на два пика и две ямы, которые присутствуют на прошлой волне.

Основные рекомендации

Чтобы научиться моментально определять флет, нарисуйте на графике две горизонтальные линии, которыми обозначьте необходимые уровни цен. Для нахождения флета можете понаблюдать за перемещением цен между нарисованными линиями зоны выбранного канала. Линия графика попадёт в канал в трёх случаях:

выход цены за установленные рамки;

отбитие цены от линий;

расширение диапазона канала.

Флет наблюдается при движении графика строго по горизонтали, когда отсутствует ясное направление. В данном случае цена зачастую опирается об уровень, а не превышает его. Это означает. что торговать рекомендуется на отбой. Если же произойдёт пробой канала, то созданная форма будет разрушена.

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