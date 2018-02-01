Подмосковные участки

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 1 Февраля 2018, 15:55

В нашем весьма насыщенном столетии большинство жителей мегаполисов задумывается о надежных способах инвестирования, чтобы денежные сбережения не терялись и приносили дополнительные доходы. Наиболее безопасным и выгодным решением в этом отношении считается приобретение загородной недвижимости. Данное решение – это не только удачная инвестиция, но еще и великолепная возможность создания наиболее благоприятной среды для собственных близки. Ведь приобретаем мы земельные участки с целью возведения на них великолепных особняков, позволяющих значительно повысить уровень жизни членов наших семей. В этом отношении загородное жилье – это наиболее оптимальный выбор, позволяющее расшириться, качественно изменить имеющуюся в городской среде загрязненную окружающую среду, а также экологическую составляющую. Особо полезен такой переезд для наших малышей, на которых загрязненный воздух действует страшно. 

Сейчас в сети можно найти огромное количество предложений по реализации летних коттеджей, загородных особняков ил иже таунхаусов. Нередко собственники или же посредники предлагают и земельные участки. Однако подобные предложения требуют многочисленных визитов к продавцам, осмотр имущества и много других операций, на что уходит огромное количество времени. Наш веб-ресурс предлагает обойти все эти изнурительные процедуры и найти подходящую недвижимость прямо онлайн. Для этого достаточно открыть ссылку https://nedvio.com/zemlya-zemelnye-uchastki/ и вы сумеете получить весь каталожный перечень размещенных у нас предложений. 

Сегодня особым спросом пользуется недвижимость Подмосковья. Такая тенденция наблюдается уже почти все последнее десятилетие. Наиболее востребованы земельные участки, находящиеся в подмосковных поселках или же районах. Это обусловлено близостью Подмосковья к столичному центру. Если раньше здесь недвижимость приобретали только дачники, выезжающие на отдых только летом, сейчас огромная часть москвичей едет сюда на постоянное жительство, ежедневно отправляясь на работу. При этом стоимость недвижимости в подмосковье гораздо ниже, чем в центре столицы. Нельзя также забывать, что частный особняк гораздо более просторен, чем крохотная городская квартира, очень похожая на коморку.

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