Организация торгов

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Бизнес — 5 Февраля 2018, 16:44

Если вы желаете продать свои дебиторские задолженности, мы позаботимся о том, чтобы организовать качественные торги, гарантируя положительный результат. Экономическая нестабильность принесла многим субъектам проблемы, связанные с ростом задолженности. Финансовые средства, которые были ранее получены в долг сейчас помогли бы вашему бизнесу в деле улучшения существующего баланса расходов/доходов. Однако просрочка платежей отнимает подобные возможности. Для минимизации рисков ухудшения финансового состояния и организуется продажа дебиторских задолженностей. Однако далеко не каждому известно об этом процессе. 

Открывая по этой ссылке вы сможете найти требуемую информацию об организации подобных торгов. Дебиторской задолженностью называется сумма средств, которая подлежит возврату или же уплате контрагентом. Формируется такая задолженность в случае неуплаты и невыполнения обязательств, которые были взяты контрагентом. Продажа задолженности означает уступку подобных обязательств и прав требования другому лицу. В роли такого лица может выступать любой желающий, который собирается приобретать долг. Чтобы выполнить продажу подобных обязательств проводятся специально организованные торги. 

Данная процедура проводится в соответствии с существующим законодательством. Она считается наиболее открытым и оптимальным способом передачи своих долговых обязательств. В торгах принимает участие большое количество участников, поэтому у должника имеется возможность получения максимально выгодной для себя суммы. Содружество имеет многолетний опыт по организации аукционов по дебиторским задолженностям. Поэтому если у вас накопились существенные долги, непременно следует обратиться именно в Содружество. Наша профессиональная команда работает с использованием уникальной схемы, которая разработана лучшими специалистами компании. 

Чтобы задолженность заинтересовала покупателей, необходимо соответствие некоторым критериям. Должник не должен быть банкротом. Кроме размер долга не должен быть меньше десяти млн руб. Также компания должна владеть достаточным количеством активов, не заложенных ранее. Если все перечисленные критерии будут соблюдены, Содружество приступит к оценке дебиторской задолженности. Каждый проведенный нами аукцион, отличается своей открытостью и честностью. Все процедуры выполняются на основе действующего законодательства, с соблюдением всех требований или же норм.

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