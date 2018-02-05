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Монтаж внутренних инженерных систем частного дома

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Бизнес — 5 Февраля 2018, 16:44


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Инженерные системы предназначены для обеспечения безопасности и комфортных условий проживания людей. Это относится к температурно-влажностному режиму и соблюдению санитарно-гигиенических норм. Монтаж внутренних инженерных систем частного дома осуществляется на основе проектной документации и выполняется после возведения базовых конструкций здания. Коммуникации прокладываются до чистовой внутренней отделки помещений, а установка оборудования — на завершающем этапе строительных работ.

Основные виды работ

При монтаже внутренних инженерных систем проводятся следующие работы:

  1. Установка системы отопления. Как правило, в частных домах применяется водяное отопление. В этом случае устанавливается котельное оборудование, прокладываются отопительные магистрали, монтируются радиаторы, теплые полы, насосное оборудование;
  2. Монтаж водопроводных сетей — прокладка трубопровода, установка запорной арматуры, насосов, смесителей;
  3. Монтаж внутренней и наружной канализации. Осуществляется подключение к централизованной системе водоотведения или установка септика, к которому из дома проводятся трубы;
  4. Установка вентиляционной системы. Вытяжной контур, обслуживающий санузел и кухню, должен быть принудительным — монтируются вытяжные вентиляции. Приточный контур и вытяжная вентиляция остальных помещений могут быть как естественными, так и принудительными;
  5. Монтаж кондиционера. Как правило, в частных домах устанавливаются настенные сплит-системы. Прокладка медных труб, дренажных магистралей, электрического кабеля осуществляется на ранних этапах строительства, после возведения стен. Установка наружного и внутреннего блоков производится уже после внутренних отделочных работ;
  6. Монтаж системы силового электроснабжения и освещения. Кабель прокладывается в трубах из ПВХ или металла (в деревянных домах — только из металла) на начальных стадиях возведения здания. На этом же этапе происходят сборка и установка главного распределительного щита и (при необходимости) поэтажных электрических щитов, подводка кабеля к ним. Монтаж осветительных приборов, розеток, выключателей осуществляется на этапе финишной отделки;
  7. Установка систем охранной и пожарной сигнализации. Их главное предназначение — обеспечение безопасности проживающих в доме людей, сохранности имущества. Как и остальные кабельные магистрали, слаботочные провода укладываются до начала работ по чистовой внутренней отделки помещений. После её завершения к кабельным выводам подключаются датчики, оповещатели, пульт управления.

Монтаж внутренних инженерных систем должна выполнять профессиональная структура, состоящая в СРО. Работы выполняют опытные специалисты, оснащенные современным инструментом. Только в этом случае гарантируется безопасность и эффективная работа всех смонтированных систем.

Составлено по материалам http://www.vidstroi.ru/proektirovanie-i-montazh-inzhenernyh-sistem/montazh-inzhenernyh-sistem монтаж внутренних инженерных систем частного дома под ключ



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