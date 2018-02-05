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Монтаж внутренних инженерных систем частного дома
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 5 Февраля 2018, 16:44
Инженерные системы предназначены для обеспечения безопасности и комфортных условий проживания людей. Это относится к температурно-влажностному режиму и соблюдению санитарно-гигиенических норм. Монтаж внутренних инженерных систем частного дома осуществляется на основе проектной документации и выполняется после возведения базовых конструкций здания. Коммуникации прокладываются до чистовой внутренней отделки помещений, а установка оборудования — на завершающем этапе строительных работ.
Основные виды работ
При монтаже внутренних инженерных систем проводятся следующие работы:
Монтаж внутренних инженерных систем должна выполнять профессиональная структура, состоящая в СРО. Работы выполняют опытные специалисты, оснащенные современным инструментом. Только в этом случае гарантируется безопасность и эффективная работа всех смонтированных систем.
Составлено по материалам http://www.vidstroi.ru/proektirovanie-i-montazh-inzhenernyh-sistem/montazh-inzhenernyh-sistem монтаж внутренних инженерных систем частного дома под ключ
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