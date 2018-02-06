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Сдача курсовой работы: как обмануть проверку на антиплагиат

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Бизнес — 6 Февраля 2018, 16:02

Многие преподаватели успешно освоили возможности современных сервисов по проверке текста на плагиат и активно проверяют работы студентов. Из-за этого жизнь студентов существенно усложнилась.

В теории курсовая работа – это анализ учебного материала и написание выводов на его основе. В дипломной нужно предоставить собственное видение на старый материал. То же самое можно сказать и о кандидатской работе.


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Нельзя забывать важный момент: любые цитаты будут неуникальными. Цифры и таблицы также попортят результаты проверки. Что уж говорить о юристах, которые вставляют отрывки законов. В любом случае придется пользоваться скопированными отрывками.

Проверку на плагиат можно легко обойти на странице специального сервиса. Но есть множество других, ручных способов повышения уникальности работы.

Как обхитрить сервисы проверки на плагиат

  • Самый банальный способ, который хорошо проходит с преподавателями в возрасте, – вставка белых символов вместо пробелов. Сервис воспримет такой текст как огромное слово.
  • Автоматическая замена слов на синонимы. Такая функция есть практически в любой офисной программе, так что здесь никаких проблем возникнуть не должно. Главное – перечитать обработанный таким образом текст.
  • Совмещение нескольких работ в единое целое. Речь идет о склеивании не разделов, а отдельных предложений.
  • Цитирование новых изданий, которые еще не мелькали в курсовых. Также работают ссылки на ненастоящих авторов.
  • Есть и те, кто просто делает скриншоты и вставляет их в текстовый документ. Метод поможет, только если преподаватель пользуется сервисами, в которых нужно загружать на проверку целый файл.

Но любой из этих методов вычислить проще простого. На практике они могут пройти только в том случае, если вашему научному руководителю абсолютно все равно, что вы сдали.

Что мы посоветуем?

Самым правильным решением будет сесть и написать курсовую работу в соответствии со всеми правилами и требованиями. Но все мы были молодыми и знаем, как порой неохотно тратить уйму времени.


написание курсовой

Поэтому мы допускаем возможность применения некоторых хитростей, без злоупотреблений. В таком случае, даже если преподаватель и заметит подставу, он отнесется к ней с иронией. Поверьте, он тоже человек и когда-то был молодым студентом, который влюблялся, жаждал приключений и терялся в грезах.

Какой можно подвести итог? Не ленитесь, посвящайте время образованию, поддерживайте хорошие отношения с преподавательским составом, и у вас никогда не будет проблем.



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