Город Чехов и его достопримечательности

Рабочий поселок Лопасня, сформированный в свое время на базе несколько сел, в 1954 году был преобразован в город Чехов. Свое название городок получил по имени знаменитого на весь мир писателя, имевшего в здешних окрестностях усадьбу и долгое время проживавшего в ней. Город невелик по размерам, давней истории не имеет, но свои замечательные достопримечательности в нем есть.

Добраться до Чехова можно вполне комфортно, если средством передвижения выбрать пригородный поезд. Железнодорожная станция Лопасня была переименована в Чехов только в 1965 году. Через станцию проходит каждый электропоезд из Москвы в сторону Тулы. Электричка - удобный способ попасть отсюда в Серпухов, Дедовск, Царицыно, Одинцово, Каланчевскую, Нахабино, Голицыно и другие населенные пункты. Расписание движения довольно насыщенное, что позволяет добраться до города быстро.

В двухэтажном здании XIX века на улице Московской работает музей крестьянского быта, собравший много образцов народных ремесел, песенно-обрядового фольклора. В этом же доме находится Чеховский городской театр. На улице Чехова сохранилось скромное здание почты, построенное к 1896 году хлопотами знаменитого классика. Теперь здесь работает музей писем, рассказывающей о развитии почтового дела в Лопасне. В селе Мелихове на месте усадьбы Чехова работает музей-заповедник, собравший уникальные экспонаты. В его состав входят главный дом, баня, флигель-кухня, прочие хозпостройки. Сохранились две школы (в Мелихове и Новоселках), построенные стараниями писателя. Они также включены в структуру заповедника.

Лопасня-Зачатьевское - это еще одно место, признанное достоянием не только города Чехова, но и всей России. В усадьбе князей Васильчиковых гостили Гончаров, Ланский, Пушкин и его дети. К красивому зданию середины XVIII века примыкает ландшафтный парк с каскадными прудами, внутренние интерьеры дома такие же, какими были в XVIII веке. В музейный комплекс входит также Зачатьевская церковь, в некрополе которой покоятся потомки Пушкина, находятся родовые могилы Васильчиковых.

К источнику преподобного Давида в Талеже стекаются паломники, верящие в чудотворную силу воды. У источника расположено подворье мужского монастыря, находящегося в поселке Новый быт, - звонница, купели, часовня, трапезная. В городе имеются и другие достопримечательности, а в его окрестностях - старинные усадьбы, принадлежавшие известным дворянским семействам.