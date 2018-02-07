Межкомнатные двери — это очень хрупкий элемент стандартного домашнего интерьера. Их не в коем случае нельзя сравнивать с входными дверьми, так как предназначение у каждой двери свое. Поэтому, следует мудро подходить к выбору межкомнатных дверей, так как они выполняют важную роль как в самом дизайне, так и в функциональном смысле. Например, правильный выбор поможет избавиться от сквозняков в комнатах, раздражающих шумов и прочих факторов, которые мешают домашнему покою. Межкомнатные двери производятся большим ассортиментом выбора. Некоторые предпочитают не запариваться с выбором, а установить везде одни и те же двери. Но как показывает практика, это не самый лучший подход.

Стоит задуматься о предназначении каждой комнаты, чтобы сделать правильный выбор дверей. Как раз с этим вам поможет веб-сервис фабрики Браво. Данный ресурс позволяет подобрать межкомнатные двери для любой квартиры или дома. При этом, так как продукт поступает сразу с фабрики, стоимость на товар весьма приемлемая.





Виды межкомнатных дверей

Классический вариант – это стандартная распашная дверь, которая может быть представлена в разном оформлении, но подходит абсолютно для любых помещений.

Раздвижные двери – удачный выбор в пользу эргономики. Все преимущество заключается механизме раздвижения дверец. Фактически, значительно экономиться свободное пространство и исключается хлопанье дверьми (особенно это ощутимо во время сквозняка). Если такие двери поставить в детскую, можно быть уверенными в безопасности ребенка. Так как таким вариантом дверей сложно себе навредить или повредить их дверной механизм. Если вы проживаете в квартире с маленько площадью квадратных метров, этот вариант идеально вам подходит.

• Складные двери – универсальный выбор большинства жильцов, которые проживают в не совсем большом доме, а скорее всего даже в маленькой квартирке. Такие двери ненужно открывать или складывать. Они просто сворачиваются в виде гармошки, при этом действии ненужно прилагать каких-то особых усилий. В интерьерном плане это очень актуально и стильно. Материалы и установка После выбора нужной двери дело идет за ее установкой. А вот с этим делом лучше не самовольничать, если, конечно, вы не профессионал в этой области. В целом, специалисты из «169.ru» помогут подготовить место для монтажа, выполнив всех необходимые замеры, а после займутся установкой объекта. Еще одним плюсом фирмы является быстрые сроки доставки и монтажа. Из каких материалов вы можете заказать себе двери?

Ламинированные, ПВХ. Кроме этого, используется покрытие материала специальными реалистичными пленками, которые имитируют реалистичность. Например, древесину.

Из массива. Такие двери прослужат у вас не один год. Да и ухаживать за ними легче всего. Они подавляют звукоизоляцию и устойчивы к морозным угрозам. Тем не менее есть и минусы: сучки, трещины, неустойчивость к влаге и царапинам. Проблема еще в высокой цене. • Из клееного массива. Доступные по цене и прилежно выглядят.

Шпонированные. Когда-то были очень востребованы, а сейчас, к сожалению, уже не так популярны. Вся проблема кроется в непрочности материала, которые легко подвергается деформации, трещинам, плесени и т.п.

Пластик. За пластиковыми дверьми легче ухаживать. В основном они подходят для ванны и туалета. Наверняка вам хочется, чтобы любая дверь в вашем доме прослужила как можно дольше. И незачем было во время ремонта проводить очередную замену. Тем более, что одна новая дверь среди других старых смотрится как-то не очень стильно и современно. Если уж принялись делать капитальный ремонт, придется менять двери во всех комнатах сразу. Фирма «Древо Браво» может помочь вам в этом деле, даже если у вас недостаточно средств сразу оплатить за весь товар. Например, вы сможете оформить кредит. А так, как вы покупаете не одну дверь, вам определенно гарантируется скидка на все покупки.



