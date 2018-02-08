Ломбард часов

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Бизнес — 8 Февраля 2018, 09:47

Современный ломбард, который находится на Цветоном занимается скупкой-продажей часов. Мы особо ценим качество и готовы выложить кругленькую сумму за оригинальные изделия, которые отличаются своей маркой и находятся в приличном состоянии. У каждого, даже наиболее обеспеченного человека в жизни может появиться необходимость достаточно крупной денежной суммы наличными. Если у него в коллекции имеются ценные модели часов, выпущенных элитными марками, тогда непременно лучше обратиться в Часовой Ломбард. Только здесь вы сумеете выручить за них достаточную сумму, которая поможет справиться с любыми жизненными неурядицами. Обращаться к разного рода мошенникам или же в лавки непонятного происхождения могут принести вам существенные убытки. 

Для того, чтобы узнать условия сотрудничества с нами, совсем необязательно приходить в наше офисное помещение на Цветном. Достаточно открыть часовой ломбард станет доступным для вас в виртуальном режиме. Здесь вы сможете ознакомиться со всеми сервисами, которые мы предлагаем потенциальной клиентуре. Также желающие сумеют узнать стоимость имеющихся у них моделей брендовых часов, легко связавшись онлайн с нашими высококвалифицированными оценщиками. Кроме этого мы предлагаем желающим приобретение таких же элитных часов.

Наша компания не имеет официального статуса дилера известных брендовых производителей, однако занимается скупкой часов элитных марок, а также брендовых ювелирных украшений. Их мы получаем от частных лиц исключительно после тщательной проверки, которая проводятся нашими профессиональными экспертами-оценщиками. Следовательно, в нашем ассортиментном ряду вы найдете только оригинальные изделия, которые можно приобрести по наиболее доступной стоимости. Покупка подобных дорогих моделей часов, выпущенных элитными марками является наиболее приятным процессом, требующим со стороны продавца максимальной ответственности. Команда нашего ломбарда прекрасно осознает это и никогда не 

Среди брендовых изделий часов можно выделить коллекции Ролекс, Bvlgari, Glashutte, Тиффани, Hublot, Chopard и др. Проследовав по ссылке купить часы Cartier желающие сумеют в разной модификации. Кроме продажи мы предлагаем владельцам элитных часов услугу Трейд-Ин. Это означает, что каждый владелец подобных элитарных моделей сумеет обменять их на любую иную выбранную модель. Оплатив только разницу между вашим и более дорогостоящим образцом, вы станете обладателем новых швейцарских часов. Поэтому раздумывать над тем, воспользоваться ли подобной услугой - не стоит. 

Также Часовой Ломбард помогает владельцам дорогих моделей или же украшений услугу их сдачи и получение требуемой наличной суммы. Это избавит вас от изнурительных походов в банковские филиалы, сбора целых кип документации и простаивания в длиннющих очередях. Мы выдаем денежные средства сразу же после сдачи владельцами таких дорогостоящих изделий. Выкупить такие часы владельцы смогут в любое время, как только у них появится соответствующая сумма. Кроме этого мы занимаемся приемом перечисленных изделий на комиссию. После того, как они будут реализованы, вы сможете получить свою долю суммы, которая оговорена договором. Благодаря такому сервису вам уже не будет обязательно самостоятельно искать клиента и предлагать им дорогие элитные изделия за бесценок.

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