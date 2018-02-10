10
февраля 2018
суббота
 
Главная  /  Бизнес  /  Второй свет в частном доме

Второй свет в частном доме

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 10 Февраля 2018, 15:14

Второй свет в частном доме

Традиционно оригинальность домов проявляется в их внешней стороне архитектуры. Тем не менее внутренний мир зданий также можно обустроить нестандартно.

Второй свет — это эффективный и функциональный прием в архитектуре, который понравится любителям оригинальных решений. В итоге в жилом строении создается что-то превосходное, делается невероятный антураж. Особенно превосходно смотрится все это днем, когда большой зал наполняется природным приятным светом.

Из этого материала вы узнаете о том, что же такое второй свет в частном доме, о его преимуществах и недостатках.

Что такое второй свет в доме?

Второй свет - это по сути огромная комната с высоким потолком и несколькими рядами оконных проемов. За счет отсутствия перекрытия между этажами, такая комната получается совмещенной и невероятно просторной. Находясь в ней, создается впечатление воздушного и светлого пространства.

Подобное решение в архитектуре позволительно исключительно для просторных домов с площадью свыше 200 кв м. Причем двойной ряд оконных проемов в таких домах несет как практичную, так и полноценную функцию интерьера.

Двойной свет в сегодняшних домах больше делается для создания антуража, нежели для освещения, так как его нереально воссоздать, даже используя самые качественные искусственные световые источники.

Преимущества и недостатки второго света в доме

Любители частных домов со вторым светом выделяют целый ряд преимуществ такого необычного планирования:

  • Такой дом получается достаточно красивым.
  • Визуально пространство выглядит воздушнее и просторнее, поэтому здесь можно разместить достаточно массивную мебель.
  • Можно увеличить в два раза площадь остекления. Это заметно украсит фасад здания.
  • Степень освещенности тоже увеличивается в разы, что позволяет оформлять интерьер в темной цветовой гамме.

Тем не менее, существуют и недостатки, которые следует учесть при создании дизайна здания:

  • Слишком дорого.
  • Теряется очень много жилплощади.
  • Большая степень остекления предполагает существенные теплопотери. Чтобы их снизить, требуется купить качественные окна и сделать хороший монтаж.
  • Для частного дома со вторым светом нужны особые системы отопления и вентиляции, которые должны рассчитать профессионалы. Ведь циркуляция воздуха здесь проходит совсем не так, как в стандартных помещениях. В другом случае теплый воздух будет подниматься к потолку, то есть в нежилую зону.
  • Требуется дополнительное утепление, в особенности в зимнее время года. Чтобы в комнате было всегда тепло и уютно, можно применять масляные обогреватели, переносные тепловентиляторы, камины, а также современную систему «теплый пол». Все зависит от выбранного стиля интерьера дома: для классического – желательно выбрать традиционный камин, либо его электрическую имитацию с гипсовой панелью, а для современных – подойдут все другие варианты. Помимо своей практической функции, камин выполняет и эстетическую, позволяя добавить изюминки интерьеру.
  • Следует продумать безопасность использования внутреннего балкона.
  • Сложно мыть такие крупные окна, в особенности расположенные на верхнем уровне.


Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  перестрелка  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -6 -8
вечером -5 -7 ночью -4 -6
Котировки
USD ЦБ РФ 58,1718 0.4982
EUR ЦБ РФ 71,3943 0.6230

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp