Второй свет в частном доме

Традиционно оригинальность домов проявляется в их внешней стороне архитектуры. Тем не менее внутренний мир зданий также можно обустроить нестандартно.

Второй свет — это эффективный и функциональный прием в архитектуре, который понравится любителям оригинальных решений. В итоге в жилом строении создается что-то превосходное, делается невероятный антураж. Особенно превосходно смотрится все это днем, когда большой зал наполняется природным приятным светом.

Из этого материала вы узнаете о том, что же такое второй свет в частном доме, о его преимуществах и недостатках.

Что такое второй свет в доме?

Второй свет - это по сути огромная комната с высоким потолком и несколькими рядами оконных проемов. За счет отсутствия перекрытия между этажами, такая комната получается совмещенной и невероятно просторной. Находясь в ней, создается впечатление воздушного и светлого пространства.

Подобное решение в архитектуре позволительно исключительно для просторных домов с площадью свыше 200 кв м. Причем двойной ряд оконных проемов в таких домах несет как практичную, так и полноценную функцию интерьера.

Двойной свет в сегодняшних домах больше делается для создания антуража, нежели для освещения, так как его нереально воссоздать, даже используя самые качественные искусственные световые источники.

Преимущества и недостатки второго света в доме

Любители частных домов со вторым светом выделяют целый ряд преимуществ такого необычного планирования:

Такой дом получается достаточно красивым.

Визуально пространство выглядит воздушнее и просторнее, поэтому здесь можно разместить достаточно массивную мебель.

Можно увеличить в два раза площадь остекления. Это заметно украсит фасад здания.

Степень освещенности тоже увеличивается в разы, что позволяет оформлять интерьер в темной цветовой гамме.

Тем не менее, существуют и недостатки, которые следует учесть при создании дизайна здания:

Слишком дорого.

Теряется очень много жилплощади.

Большая степень остекления предполагает существенные теплопотери. Чтобы их снизить, требуется купить качественные окна и сделать хороший монтаж.

Для частного дома со вторым светом нужны особые системы отопления и вентиляции, которые должны рассчитать профессионалы. Ведь циркуляция воздуха здесь проходит совсем не так, как в стандартных помещениях. В другом случае теплый воздух будет подниматься к потолку, то есть в нежилую зону.

Требуется дополнительное утепление, в особенности в зимнее время года. Чтобы в комнате было всегда тепло и уютно, можно применять масляные обогреватели, переносные тепловентиляторы, камины, а также современную систему «теплый пол». Все зависит от выбранного стиля интерьера дома: для классического – желательно выбрать традиционный камин, либо его электрическую имитацию с гипсовой панелью, а для современных – подойдут все другие варианты. Помимо своей практической функции, камин выполняет и эстетическую, позволяя добавить изюминки интерьеру.

Следует продумать безопасность использования внутреннего балкона.

Сложно мыть такие крупные окна, в особенности расположенные на верхнем уровне.