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Второй свет в частном доме
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Бизнес — 10 Февраля 2018, 15:14
Второй свет в частном доме
Традиционно оригинальность домов проявляется в их внешней стороне архитектуры. Тем не менее внутренний мир зданий также можно обустроить нестандартно.
Второй свет — это эффективный и функциональный прием в архитектуре, который понравится любителям оригинальных решений. В итоге в жилом строении создается что-то превосходное, делается невероятный антураж. Особенно превосходно смотрится все это днем, когда большой зал наполняется природным приятным светом.
Из этого материала вы узнаете о том, что же такое второй свет в частном доме, о его преимуществах и недостатках.
Что такое второй свет в доме?
Второй свет - это по сути огромная комната с высоким потолком и несколькими рядами оконных проемов. За счет отсутствия перекрытия между этажами, такая комната получается совмещенной и невероятно просторной. Находясь в ней, создается впечатление воздушного и светлого пространства.
Подобное решение в архитектуре позволительно исключительно для просторных домов с площадью свыше 200 кв м. Причем двойной ряд оконных проемов в таких домах несет как практичную, так и полноценную функцию интерьера.
Двойной свет в сегодняшних домах больше делается для создания антуража, нежели для освещения, так как его нереально воссоздать, даже используя самые качественные искусственные световые источники.
Преимущества и недостатки второго света в доме
Любители частных домов со вторым светом выделяют целый ряд преимуществ такого необычного планирования:
Тем не менее, существуют и недостатки, которые следует учесть при создании дизайна здания:
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