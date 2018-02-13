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Бизнес — 13 Февраля 2018, 09:35

Сегодня выбор подходящей недвижимости и его приобретение - задача достаточно сложная. Огромное количество застройщиков предлагает потенциальным покупателям множество жилкомплексов с разной планировкой и ценами. Кроме этого риелторы и посредники искусственно накручивают стоимость подобных квартир, стараясь получить побольше прибыли. Поэтому особенно важно не попадать в сети таких перекупщиков, которые потребуют гораздо больше, чем рыночная стоимость недвижимости. Приобрести квартиры лучше непосредственно у застройщиков, которые берут на себя всю ответственность и предлагают наиболее доступные расценки. 

Открывая Flatfy, вы получаете доступ к таким застройщикам, которые предлагают свои объекты без всяких посредников. Виртуальный каталог всех российских новостроек позволит покупателю выбрать наиболее подходящие варианты в разных городах страны и приобрести жилье непосредственно у застройщика. Удобная поисковая система каталога позволяет быстро найти требуемое предложение и ознакомиться онлайн с особенностями планировки, состоянием новостройки, а также с ее рыночной стоимостью. Кроме этого Flatfy предлагает заинтересованным лицам возможность выбора жилкомплекса по отдельным городам. 

Например, открывая ссылку детальнее вы сможете ознакомиться с застройками именно этого района. Здесь же представлен полный перечень застройщикам, которые работают в отдельных городах страны. В каждом предложении по реализации новостроек, вы сможете ознакомиться с этажностью корпусов, узнать о наличии коммуникаций, инфраструктуре, а также количестве доступных квартир. Здесь же представлена информация по поводу отделки помещений, планировке квартир, количестве корпусов в ЖК. 

Наиболее важным процессом для покупателя является предварительное ознакомление с состоянием квартиры, в приобретении которой он заинтересован. Наглядные снимки, которыми сопровождается каждое объявлении в виртуальном каталоге новостроек, помогут будущим домовладельцам внимательно изучить и визуально ознакомиться с предлагаемыми площадями. Здесь же можно найти контактную информацию, которая поможет связаться непосредственно с застройщиками. Кроме этого можно удостовериться в наличии парковочных зон, которые особенно важны для владельцев авто. 

С помощью интерактивной карты виртуального каталога, желающие смогут найти подходящие объекты по своему месторасположению. Современные высокотехнологичные фильтры позволяют искать квартиры по классу, названию или же стоимости. Благодаря такой информативности портала Flatfy, любой желающий в считанные минуты сможет ознакомиться с наиболее подходящими предложениями, изучить их прямо онлайн и принять решение о приобретении жилья. ТОП-десятка наиболее популярных ЖК представлена на заглавной странице веб-ресурса. Также кроме объявлений по реализации квартир здесь можно найти и арендные предложения по наиболее доступной стоимости.

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