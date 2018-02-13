Сегодня выбор подходящей недвижимости и его приобретение - задача достаточно сложная. Огромное количество застройщиков предлагает потенциальным покупателям множество жилкомплексов с разной планировкой и ценами. Кроме этого риелторы и посредники искусственно накручивают стоимость подобных квартир, стараясь получить побольше прибыли. Поэтому особенно важно не попадать в сети таких перекупщиков, которые потребуют гораздо больше, чем рыночная стоимость недвижимости. Приобрести квартиры лучше непосредственно у застройщиков, которые берут на себя всю ответственность и предлагают наиболее доступные расценки.

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