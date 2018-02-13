13
февраля 2018
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  История Хазина

История Хазина

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 13 Февраля 2018, 19:58

Невероятные истории или "приключения" всем отлично знакомого Андрея Хазина продолжаются. Его интересы на получение поста ректора РГГУ вновь актуальны. Несмотря на скандальный провал двухгодичной давности с обвинением в подкупе преподавательского состава экс-сенатор пытается поучаствовать в новых выборах ректора после увольнения Евгения Ивахненко. Однако скандалы, рейдерство и манипуляции - это обычные явления для авантюриста, который славится своими великими комбинациями. Прозванный в народе Голым королем, Хазин не мирится с реальностью и продолжает свои похождения. 

Сегодня в коллекции экс-сенатора числится огромное количество регалий, званий или же наград. Кроме академических должностей ему удалось добиться даже звания лауреата премии ЮНЕСО. Подстраховался предприимчивый экс-сенатор и членством Высшего совета ЕР. Это дает ему немало политических козырей. Особенно впечатляет прошлое Хазина. Ведь именно ему удалось осуществить рейдерский закхват популярнейшего проекта под названием MoscowPass, предусматривающего создание туристических карт международного формата. Экс-сенатора обвиняют даже в присвоении так называемых музейных денег. Несмотря на скандал, который разразился в прессе после публикации известным журналистом Олегом Кашиным детального журналистского расследования о краже экономистом Хазиным ситипасс, он остался так называемым уважаемым общественным деятелем, бизнесменом и политиком. 

Вскоре бывшему сенатору удалось получить членство президентской комиссии по гос. наградам. Одним словом, сегодня человек, обладающий скандальной репутацией, который обвинен в деловой нечистоплотности и рейдерстве, лжи или же подкупе, решает кого удостоить вниманием и вручить государственную награду. Такой престиж открывает Хазину безграничные возможности. Ведь после очередных президентских выборов ожидается объявление амнистии, под которую попадет категория преступников, владеющая гос. наградами. Всего три года назад подобная амнистия позволила освободить четыреста тыс. преступников, в том числе убийц и экономических преступников. 

Раздавая госнаграды Хазин становится незаменимым для преступником лоббистом. А ведь экс-сенатор достаточно известный и серьезный GR-лоббист, который пользуется высочайшим рейтингом. А хорошему лоббисту проще простого найти подзащитного, на котором можно заработать серьезные деньги. Несмотря на то, что Хазин не является госслужащим, ему предложили членство комиссии. Зачем же комбинатору нужен статус госслужащего? Получая обычную государственную зарплату он будет обязан регулярно подавать декларации о имеющихся доходах. Однако с подобными декларациями у экс-сенатора всегда получалась сплошная морока. Тем более лоббист не нуждается ни в какой государственной зарплате. Доходов у него и без того хоть отбавляй.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -11 -13
ночью -11 -13 утром -9 -11
Котировки
USD ЦБ РФ 58,0171 -0.1547
EUR ЦБ РФ 71,2450 -0.1493

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp