Невероятные истории или "приключения" всем отлично знакомого Андрея Хазина продолжаются. Его интересы на получение поста ректора РГГУ вновь актуальны. Несмотря на скандальный провал двухгодичной давности с обвинением в подкупе преподавательского состава экс-сенатор пытается поучаствовать в новых выборах ректора после увольнения Евгения Ивахненко. Однако скандалы, рейдерство и манипуляции - это обычные явления для авантюриста, который славится своими великими комбинациями. Прозванный в народе Голым королем, Хазин не мирится с реальностью и продолжает свои похождения.

Сегодня в коллекции экс-сенатора числится огромное количество регалий, званий или же наград. Кроме академических должностей ему удалось добиться даже звания лауреата премии ЮНЕСО. Подстраховался предприимчивый экс-сенатор и членством Высшего совета ЕР. Это дает ему немало политических козырей. Особенно впечатляет прошлое Хазина. Ведь именно ему удалось осуществить рейдерский закхват популярнейшего проекта под названием MoscowPass, предусматривающего создание туристических карт международного формата. Экс-сенатора обвиняют даже в присвоении так называемых музейных денег. Несмотря на скандал, который разразился в прессе после публикации известным журналистом Олегом Кашиным детального журналистского расследования о краже экономистом Хазиным ситипасс, он остался так называемым уважаемым общественным деятелем, бизнесменом и политиком.

Вскоре бывшему сенатору удалось получить членство президентской комиссии по гос. наградам. Одним словом, сегодня человек, обладающий скандальной репутацией, который обвинен в деловой нечистоплотности и рейдерстве, лжи или же подкупе, решает кого удостоить вниманием и вручить государственную награду. Такой престиж открывает Хазину безграничные возможности. Ведь после очередных президентских выборов ожидается объявление амнистии, под которую попадет категория преступников, владеющая гос. наградами. Всего три года назад подобная амнистия позволила освободить четыреста тыс. преступников, в том числе убийц и экономических преступников.

Раздавая госнаграды Хазин становится незаменимым для преступником лоббистом. А ведь экс-сенатор достаточно известный и серьезный GR-лоббист, который пользуется высочайшим рейтингом. А хорошему лоббисту проще простого найти подзащитного, на котором можно заработать серьезные деньги. Несмотря на то, что Хазин не является госслужащим, ему предложили членство комиссии. Зачем же комбинатору нужен статус госслужащего? Получая обычную государственную зарплату он будет обязан регулярно подавать декларации о имеющихся доходах. Однако с подобными декларациями у экс-сенатора всегда получалась сплошная морока. Тем более лоббист не нуждается ни в какой государственной зарплате. Доходов у него и без того хоть отбавляй.