Домодедово: парковка

Парк-Лайн предоставляет автовладельцам возможность воспользоваться охраняемыми посуточными стоянками, расположенными в различных частях столицы. Сегодня наша сеть объединяет три комфортабельных парковок, которые в основном находятся вблизи московских аэропортов. Каждая из таких автостоянок отличается высоким уровнем сервиса и абсолютной безопасности. Кроме этого они имеют удобное месторасположение. А демократическое ценообразование, которого придерживается профессиональная команда Парк-Лайна, позволяет автовладельцам экономить немалые суммы. Также мы предлагаем им огромный спектр дополнительных сервисов.

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станет для желающих доступной прямо онлайн. Это означает, что место на ней вы сможете заказать путем заполнения соответствующей заявки. Автовладелец сможет воспользоваться бесплатным трансфером в Домодедово или же обратно. Также мы предлагаем бесплатную упаковку багажа, а также комнату отдыха, в которой действует Wi-Fi-доступ. Также мы предусмотрели и другие особо приятные и полезные сервисы. Мы стараемся добиться максимального комфорта автовладельцев, обеспечивая полную сохранность и безопасность их авто.

Как только вы разместите авто на парковке Домодедово, вы сможете добраться до аэропорта с помощью нашего бесплатного трансфера. Для этого мы используем современные и свежие модификации авто, которые обслуживаются опытными профессиональными водителями. Они позаботятся о вашей оперативной доставке безо всяких задержек. Подобная услуга может быть заказана и при возврате обратно. Чтобы сэкономить время и личный бюджет, мы внедрили услугу упаковки чемоданов или же сумок на территории нашей домодедовской парковки. Воспользоваться подобным сервисом автовладельцы сумеют абсолютно бесплатно, с каким бы количеством или единицей багажа мы бы не имели дело. А на территории терминала подобная услуга обойдется вам не менее семисот руб. за каждый из чемоданов.

Наш персонал позаботится и об очистке вашего авто от снега, если речь идет о зимнем периоде. Такая услуга тоже является абсолютно бесплатной. В случае длительного простаивания авто на стоянке, завести его будет сложным. Поэтому мы предлагаем владельцам возможность воспользоваться надежным пусковым оборудованием, которое легко запустит двигатель, оперативно заряжая при этом аккумуляторную батарею. Если же мы имеем дело с колесами, которые непременно должны быть в исправном положении, предлагаем автовладельцам воспользоваться нашими компрессорами. Такие устройства позволят им добиться нормального давления в шинах и беспрепятственно отправиться в путь.