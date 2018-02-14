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Бизнес — 14 Февраля 2018, 15:18

В нашем первом баскетбольном онлайн-магазине увлеченные данным спортом пользователи смогут заказать уникальные образцы обуви или же одежды разных брендовых производителей. Каждому болельщику баскетбола, который умеет ценить качественную обувь со скользящей по асфальтному покрытию подошвами, мы предлагаем широчайший выбор разнообразных моделей. В ней вы сможете почувствовать сладкую усталость после долгих тренировок. StreetBall - это не только онлайн-магазин, но еще и команда фанатов баскетбола, которая всегда находится в поисках единомышленников или же болельщиков этого удивительно привлекательного вида спорта. 

Среди нашего ассортиментного ряда вы сможете найти не только атрибутику и инвентарь для баскетбола, но еще и для стритбола. Здесь на реализацию представлены уникальные образцы тренажеров, мячей, аксессуаров, форм или же кроссовок. А среди брендов, коллекции которых мы предлагаем нашим потенциальным заказчикам можно выделить Brandblack, K1X, HARD, а также Jordan. Кроме перечисленных изделий мы предлагаем инвентарь увлеченным тренингами, йогой, фитнесом или же бегом. Среди одежды или же спортивной обуви, вошедшей в наш каталожный список необходимо отметить модели таких известнейших марок, как ASICS Tiger, Рибок, Пума, Адидас или же Найк. 

Не оставили мы без внимания и почитателе спортивного стиля, которые ищут предметы гардероба, верхнюю одежду, кроссовки или же иные аксессуары для повседневной носки. Им наш онлайн-магазин подготовил уникальный виртуальный каталог марки Запорожец heritage, которую мы разместили по ссылке https://www.basketshop.ru/catalog/zaporojec/. Изделия этого отечественного бренда отличаются оригинальными дизайнерскими решениями, прекрасным внешним видом, практичностью, а также долговечностью. Выбрать подобные экземпляры одежды желающие сумеют прямо онлайн. 

Кроме перечисленных марок, мы предоставляем каждому увлеченному спортом пользователю широчайший выбор коллекций таких известнейших брендовых компаний, как Vans, Penfield, Casio, Converse, Stussy, Originals и др. Аудиторией СтритБалл являются не только мужчины, но и женщины с детьми, которые смотрят на спорт в качестве образа жизни. Ведь каждый человек нуждается в качественных брендовых изделиях, обуви или же одежде, которые способствуют активному времяпрепровождению. Особенно интересным в этом отношении считается стритбол. 

Под таким названием объединяются молодые, креативные и влюбленные в баскетбол люди, решившие развивать массовость данного вида спорта. К данной категории поклонников баскетбола относится и команда нашего бренда, которая не жалеет энергии и сил для популяризации стритбола. Мы решили открыть три оффлайн-магазина, которые находятся в столице. Это позволило нам приступить к реализации оригинальной продукции топовых отечественных или же зарубежных брендовых производителей спортивного инвентаря, а также аксессуаров. Мы не только предлагаем приобретение кроссовок, одежды или же сопутствующих товаров, но и получение консультаций высококвалифицированных специалистов, детально владеющих особенностями каждого представленного на реализацию товара. Еще одним инновационным решением нашей команды стало открытие в фитнес-кафе спортивного-игорного центра Playground, где поклонники смогут насладиться великолепными баскетбольными площадками.

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