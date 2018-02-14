StreetBall

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Под таким названием объединяются молодые, креативные и влюбленные в баскетбол люди, решившие развивать массовость данного вида спорта. К данной категории поклонников баскетбола относится и команда нашего бренда, которая не жалеет энергии и сил для популяризации стритбола. Мы решили открыть три оффлайн-магазина, которые находятся в столице. Это позволило нам приступить к реализации оригинальной продукции топовых отечественных или же зарубежных брендовых производителей спортивного инвентаря, а также аксессуаров. Мы не только предлагаем приобретение кроссовок, одежды или же сопутствующих товаров, но и получение консультаций высококвалифицированных специалистов, детально владеющих особенностями каждого представленного на реализацию товара. Еще одним инновационным решением нашей команды стало открытие в фитнес-кафе спортивного-игорного центра Playground, где поклонники смогут насладиться великолепными баскетбольными площадками.