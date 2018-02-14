Необходимость бизнеса в системах лояльности для клиентов

Любое предприятие, будь это малая фирма или корпорация со множеством филиалов и подразделений, ведет ежедневную борьбу с конкуренцией. В среде, где реализуются товары и оказываются услуги, конкурентные преимущества нужны не только для выхода на рынок, но и прочного завоевания на нем собственной ниши. Одним из эффективных инструментов для достижения цели являются системы лояльности для клиентов



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Определение целевой аудитории

Первой задачей на пути к завоеванию и удержанию рыночных позиций является своеобразная идентификация покупателя. Говоря проще, компании необходимо составить портрет потенциального клиента для понимания его потребностей. Это важно, чтобы определить преимущества, которые может предложить фирма потребителю. Небольшой торговой точке справиться с задачей обычно проще, чем сетевым гипермаркетам. Чтобы правильно разработать систему лояльности клиентов, следует подвергнуть анализу многие нюансы ведения бизнеса:

специфика деятельности;

ценовой сегмент;

расположение;

поведенческий портрет аудитории.

Методы поощрения клиентов

Способы взаимодействия с покупателями условно делятся на прямые и косвенные.

1. Прямые методы направлены на финансовое стимулирование:

предоставление скидок (дисконт);

начисление бонусов за покупки (повышение товарооборота);

подарки (формирование положительного отношения к предприятию);

распродажи (скидки на наиболее популярный ассортимент).

2. Косвенные методы. Если указанные выше способы откровенно подталкивают к действию, то косвенные, напротив, ненавязчиво помогают потребителю «полюбить» именно этот магазин или салон. Инструментами выступают персональное обслуживание, выявление предпочтений и отличный сервис, преподнесенный без назойливости.

Как проверить результативность предпринятых действий?

Главное в любой программе лояльности клиентов – ее эффективность. Даже имея набор средств для воздействия на аудиторию, можно не получить ожидаемого результата. Поэтому важно постоянно контролировать процесс. Статистические данные заносятся в базу системы управления и анализируются. Однако не каждая компания может позволить себе содержать отдельный штат, который возьмет на себя разработку и контроль фактора лояльности. Такую работу лучше доверить специализированным фирмам, например, Dinect. Консультанты помогут выбрать подходящие способы привлечения клиентов и проследить за их действенностью.