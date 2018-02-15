Брокер Exante

С известнейшей и перспективной европейской инвестиционной компанией Exante, быстро набирающей обороты сегодня знаком каждый грамотный трейдер. Брокер предоставляет своей клиентуре широчайший выбор инвестиционных услуг. При этом он обладает собственной торговой онлайн-площадкой, предоставляя пользователям разнообразные финансовые инструменты, позволяющие торговать на пятидесяти мировых рынках. Основана компания была в 2011 г. Он обладает соответствующей лицензионной документацией и регистрационным номером, которые позволяют вести легально финансовую деятельность.

Exante владеет офисными представительствами в разных европейских городах, в том числе и в российской столице. Наличие лицензионной документации позволяет брокеру предоставлять сервисы финансового характера как физлицам, также и юрлицам. Подобная документация разрешает вести легальную торговлю и инвестиционную деятельностью. Получение подобной документации - задача достаточно сложная, даже для авторитетных компаний. Однако Exante удалось сделать это благодаря исключительному сервису, инновационным решениям, а также авторитету.

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вы сможете прочесть в неисчислимом количестве. В подавляющем большинстве случаев они являются положительными. В таких комментариях инвесторы подчеркивают надежность лицензии, которой обладает брокер, вызывающей чувство доверия. Есть и такие случаи, когда молодые, неопытные трейдеры высказывают в собственных комментах недоверие к подобной лицензионной документации. Они смущены тем фактом, что выдана такая документация на Мальте. Поэтому у них возникают опасения потери финансов, после чего восстановление справедливости будет проблематичным предприятием.

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отрицательного характера, можно убедиться о неосведомленности их авторов в мальтийском финансовом законодательстве. А ведь она считается сегодня наиболее быстроразвивающейся экономикой европейского континента. Подобный прогресс невозможен без надежного и эффективного финансового законодательства, соответствующего существующим требованиям Евросоюза. Поэтому все домыслы о подвохе или же ненадежности мальтийских законов - это только домыслы, ничего не имеющие общего с реальной картинкой.

Онлайн-платформа Exante имеет определенные особенности работы, с которым непременно должны ознакомиться будущие пользователи. Множеству современных брокеров при работе приходится пользоваться разработанными иными компаниями торговыми онлайн-платформами. При этом каждая подобная площадка наряду с достоинствами имеет и определенные недостатки. Поэтому большая часть грамотных трейдеров предпочитает остановить свой выбор на тех из них которые максимально подходят под их конкретные запросы или же потребности. А Exante удалось пойти еще дальше. Команда этого брокера сумела разработать собственную платформу, идеально подходящую запросам трейдеров, которая также постоянно совершенствуется.