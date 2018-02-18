19
февраля 2018
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Боевой трикотаж

Боевой трикотаж

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 18 Февраля 2018, 20:14

Современное высококачественное термобелье желающие смогут приобрести в Боевом трикотаже. Мы являемся онлайн-магазином, специализирующимся на реализации термобелья, для изготовления которого использована шерсть мериноса. Благодаря усилиям специалистов компании, постоянно прорабатывающим инновационные идеи и решения, внедряющим затем их в производственный процесс, конечный потребитель получает высококачественные изделия, обеспечивающие комфорт в любых погодных условиях. Боевой трикотах был создан в 1995 г. Путем сочетания опыта высококвалифицированных специалистов компания стала успешной в сфере производства шерстяной продукции отменного качества. 

Правильно подобранное термобелье повышает энергичность, выносливость, а также самочувствие человека. Однако для этого следует учесть несколько нюансов. Мы предлагаем свыше трехсот наименований подобных изделий, которые вы сможете заказать прямо онлайн. Раньше термобельем пользовались исключительно профессионалы или же спортсмены, работающие при низких температурах. Однако сегодня подобные изделия стали доступными для любого желающего. Термобелье идеально защищает от холодов, позволяя активно двигаться даже при морозе. Овца мериноса, из шерсти которой создаются подобное белье является тонкорунной разновидностью австралийской овцы. После получения такой шерсти, она тщательно обрабатывается с использованием специальной технологии. Для создания термобелья www.trikotaj.ru также используется хлопок вместе с разными синтетическими материалами. 

Выбор подобных изделий связан с определенными трудностями. Сейчас пошивом такого белья занимаются разнообразные фирменные бренды, среди которых можно выделить Brubeck, Craft, Guahoo, Norveg, а также Norfin. Каждый из них использует различные материалы, что вызывает растерянность потенциальных потребителей. Чтобы не допускать ошибок, необходимо заранее определиться в собственных потребностях и функционале выбираемого белья. Каждая из моделей предназначена для конкретной сферы человеческой деятельности. Исходя из этого термобелье может быть спортивным, для туризма, рыбалки или же охоты. Существуют и каждодневные образцы термобелья. Несмотря на это ее основная функция заключается в защите человека от холода. 

Термобелье шьется из двухслойной ткани. Назначением внутреннего слоя является отвод от кожной поверхности влаги в условиях холода. Поэтому белье не намокает от пота. Поэтому для изготовления внутреннего слоя используются искусственные материалы. Качественная модель термобелья почти стопроцентно является синтетической. Что же касается внешнего слоя подобных изделий, она наоборот, должна состоять из натурального сырья - хлопка или же шерсти. Особая структура волокон шерсти овцы-мериноса позволяет образовывать воздушную прослойку, которая выступает в роли дополнительного теплоизолятора. Мужчины, отличающиеся активностью и часто находящиеся в экстремальной природной среде, нуждаются в надежной защите тела от морозов или же холодов. У нас они смогут найти как повседневные, также и спортивные комплекты термобелья по наиболее оптимальной стоимости.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  песня  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -4 -6
утром -4 -6 днем -1 -3
Котировки
USD ЦБ РФ 56,3554 -0.2364
EUR ЦБ РФ 70,6471 -0.0247

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp