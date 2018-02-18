Боевой трикотаж

Современное высококачественное термобелье желающие смогут приобрести в Боевом трикотаже. Мы являемся онлайн-магазином, специализирующимся на реализации термобелья, для изготовления которого использована шерсть мериноса. Благодаря усилиям специалистов компании, постоянно прорабатывающим инновационные идеи и решения, внедряющим затем их в производственный процесс, конечный потребитель получает высококачественные изделия, обеспечивающие комфорт в любых погодных условиях. Боевой трикотах был создан в 1995 г. Путем сочетания опыта высококвалифицированных специалистов компания стала успешной в сфере производства шерстяной продукции отменного качества.

Правильно подобранное термобелье повышает энергичность, выносливость, а также самочувствие человека. Однако для этого следует учесть несколько нюансов. Мы предлагаем свыше трехсот наименований подобных изделий, которые вы сможете заказать прямо онлайн. Раньше термобельем пользовались исключительно профессионалы или же спортсмены, работающие при низких температурах. Однако сегодня подобные изделия стали доступными для любого желающего. Термобелье идеально защищает от холодов, позволяя активно двигаться даже при морозе. Овца мериноса, из шерсти которой создаются подобное белье является тонкорунной разновидностью австралийской овцы. После получения такой шерсти, она тщательно обрабатывается с использованием специальной технологии. Для создания термобелья www.trikotaj.ru также используется хлопок вместе с разными синтетическими материалами.

Выбор подобных изделий связан с определенными трудностями. Сейчас пошивом такого белья занимаются разнообразные фирменные бренды, среди которых можно выделить Brubeck, Craft, Guahoo, Norveg, а также Norfin. Каждый из них использует различные материалы, что вызывает растерянность потенциальных потребителей. Чтобы не допускать ошибок, необходимо заранее определиться в собственных потребностях и функционале выбираемого белья. Каждая из моделей предназначена для конкретной сферы человеческой деятельности. Исходя из этого термобелье может быть спортивным, для туризма, рыбалки или же охоты. Существуют и каждодневные образцы термобелья. Несмотря на это ее основная функция заключается в защите человека от холода.

Термобелье шьется из двухслойной ткани. Назначением внутреннего слоя является отвод от кожной поверхности влаги в условиях холода. Поэтому белье не намокает от пота. Поэтому для изготовления внутреннего слоя используются искусственные материалы. Качественная модель термобелья почти стопроцентно является синтетической. Что же касается внешнего слоя подобных изделий, она наоборот, должна состоять из натурального сырья - хлопка или же шерсти. Особая структура волокон шерсти овцы-мериноса позволяет образовывать воздушную прослойку, которая выступает в роли дополнительного теплоизолятора. Мужчины, отличающиеся активностью и часто находящиеся в экстремальной природной среде, нуждаются в надежной защите тела от морозов или же холодов. У нас они смогут найти как повседневные, также и спортивные комплекты термобелья по наиболее оптимальной стоимости.