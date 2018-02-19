Как упростить решение вопросов регистрации недвижимости

С 1997 года в России введена обязательная регистрация прав на недвижимость. Это важная процедура. Она обеспечивает официальное признание, юридическое закрепление государством фактора собственности физических лиц и организаций на недвижимое имущество. Как правильно её пройти и какие есть подводные камни? Попробуем разобраться.

Основные моменты

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» установил не только необходимость, но и обязательность прохождения данной процедуры. Согласно этому документу, все сведения об объектах будут вноситься в Единый реестр в электронном виде. Удалить или изъять информацию из него невозможно. Помимо прочего, он призван выполнять и архивную функцию. Ведение этого информационного ресурса позволяет снизить риски операций с недвижимостью.

Законом предусматривается целый ряд случаев приостановки действий по регистрации:

отсутствие прав на собственность;

затягивание сроков ведомствами при предоставлении документов Росреестру;

решение суда о недействительности сделки;

противоречие заявленных прав тем, которые уже зарегистрированы и др.

Поводом для отклонения запроса может стать даже такой банальный момент, как неправильно сформированный пакет документов. Всего предусмотрен 51 случай для приостановки регистрационных действий по оформлению прав. На устранение препятствий даётся не более трёх месяцев (за исключением ряда ситуаций).

Обязанность предусматривает ответственность за невыполнение. Поэтому, если предстоит сделка по купле-продаже недвижимости, рекомендуется внимательно изучить и своевременно выполнить все требования действующего законодательства.

Как правильно провести процесс оформления

Регистрация недвижимости – довольно трудоёмкая процедура. Иногда разобраться в юридических тонкостях законодательства бывает непросто. Поэтому целесообразно обратиться за профессиональной поддержкой к специалистам. Например, в Химках зарегистрировать недвижимость помогут юристы фирмы «Колосов и партнёры». Они имеют большой опыт ведения различных дел, дополняемый постоянным повышением теоретических знаний. Это станет необходимым подспорьем в достижении поставленной цели. Грамотные юристы обеспечат чёткое следование всем правилам оформления необходимых документов и строгое соблюдение сроков регистрации недвижимости, что значительно поможет сэкономить время и нервы.

Кроме того, компания готова оказать услуги по продаже недвижимости в соответствии со всеми законами. Своевременное обращение к профессионалам застрахует от возможных проблем и лишних финансовых трат. По статистике, случаи мошенничества в этой области увеличились за последнее время в пять раз. Поэтому привлечь специалистов будет правильным, мудрым решением. Юридическое сопровождение обезопасит от неудач и гарантирует успешное завершение сделки с наибольшей выгодой для клиента.

Источник: yurist-pravo.ru