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Металлические шкафы – функционально, недорого

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Бизнес — 24 Февраля 2018, 17:52

В современное время промышленность, коммунальные хозяйства, офисные учреждения, медицинские организации, развлекательные заведения и множество других не могут обойтись без металлических шкафов, обеспечивающих безопасность содержимого, комфортность эксплуатации, надлежащие условия хранения и экологичность. Они заняли достойное место среди своих предшественников. Вариантов металлических шкафов производители создали множество для самых разных целей - http://www.sklad-mebel.ru/metallicheskie-shkafy.html

Металлические шкафы для одежды

Идеальный вариант для раздевалок, саун, бассейнов, бытовок. Эстетичный вид, наличие замков, разное расположение полочек для вещей, прочность – неоспоримые преимущества шкафов. Окраска порошковой полимерной краской способствует высокой сопротивляемости к коррозии под действием влаги. Огромным преимуществом является возможность модульной сборки. Состыковываются шкафы с отсутствующей одной боковой стенкой, которую заменяет следующий шкаф. Это удешевляет комплекс раздевалок, причем придает ему еще большую устойчивость.


Металлические шкафы для одежды

Архивные металлические шкафы

Даже аналогов нет этим шкафам по удобству хранения документации. Изготавливают их:

  • высокими и не очень (от 1 м до 2-х);
  • с одной дверью, с двумя распашными или раздвижными (купе);
  • с разным количеством полок (от 2-х до пяти и больше);
  • с разной шириной;
  • оборудованы ригельным замком с ручкой и дополнительно магнитной защелкой.

Огромный плюс – это возможность установки полок на нужную высоту с шагом 50 мм, сохранение документов при пожаре, презентабельный вид. Востребованы в почти в любой организации.


Архивные металлические шкафы

Бухгалтерские шкафы

Разнообразие такого типа металлических шкафов настольно велико, что подобрать его для любого помещения не оставит труда. Достоинства бухгалтерских шкафов превзошли все ожидания работников:

  • надежность сохранности документов;
  • прочность (сварная конструкция);
  • удобство расположения стандартных папок (А4) и типа «Корона»;
  • вариации размеров и ширины;
  • оборудование ключевым замком, позволяющее изоляцию ключа в надежном месте;
  • разновариантность количества секций;
  • наличие встроенного отделения с собственным замком.


Бухгалтерские шкафы

Картотечные шкафы

Для организаций, которые вынуждены хранить документацию в виде тонких подвесных папок, созданы картотечные шкафы. Оборудованы они выдвижными ящиками с телескопическими направляющими, которые позволяют легко выдвинуть его, не цепляя за другие (благодаря антиопрокидывающему устройству). Возможность выпадения при полном выдвижении исключена, что позволяет работать оперативно и уверенно. Производят их с разным количеством ящиков (от 2-х до 9).


Картотечные шкафы

Индивидуальные шкафы кассира

Важность надежности места для сохранности печатей, денег и пр. для кассиров организаций не вызывает сомнений у руководителей организаций. Таким служит индивидуальный шкаф кассира. Изготавливают его так, что он может быть прикреплен к стене. Оборудуют разным количеством ящиков, располагая их по ширине, высоте или комплексно. Каждый оборудован надежным замком. Вид можно подобрать конкретно от объема ценностей, подлежащих хранению. Требуются в любых заведениях и предприятиях.


Индивидуальные шкафы кассира

Выбор шкафов – дело не такое уж сложное. Опыт сотрудников Склад-Мебели подскажет наиболее рациональные размеры металлических шкафов. Удобство и современный дизайн будет способствовать повышению производительности труда работников или улучшению настроения при переодевании посетителей заведений.



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