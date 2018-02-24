Окна Vinchelli

Уникальные технологические решения, используемые производственной компанией Vinchelli в мебельном и оконном производстве не имеют аналогов. Компания придерживается философии оптимально выстроенного пространства, используя для этого высококвалифицированный персонал и современное сверхточное оборудование. Здесь производится сборка элитных деревянных оконных конструкций, оснащенных стеклопакетами любых конструкций. Кроме этого профессиональная команда Винчелли выполняет остекление загородных особняков, лоджий или же балконов.

Открывая ссылку деревянные окна желающие смогут заказать прямо онлайн. Понимающие и знающие толк в подобных конструкциях домовладельцы по-достоинству оценят качество таких окон. Наиболее ценной породой, отличающейся свой высочайшей твердостью и долговечностью является дуб. Оконные конструкции, изготовленные из данного натурального материала отличаются также и теплопроводностью. Кроме этого для сборки оконных профилей Винчелли используется и лиственница. Она отличается особой влагостойкостью, а также низкой теплопроводностью. Такие окна обойдутся значительно дешевле дубовых профилей.

Преимуществами сосновых окон считается их доступная стоимость, а также устойчивость к резким температурным перепадам. Кроме этого Винчелли предлагает желающим уникальный, не подверженный деформации материал - термоясень. Профили из данного материала отличаются высочайшей твердостью, а также оптимальной теплопроводностью. В отличие от металлопластиковых оконных конструкций, подобные профили требуют больше времени на сборку. Однако срок изготовления перечисленных профилей не превышает двух с половиной месяцев. Продукция Винчелли рассчитана на заказчиков, предпочитающих надежность, натуральные материалы и качество. При изготовлении подобных оконных конструкций используются инновационные технологии покраски и сушки древесины. Поэтому они отличаются устойчивостью к переменам температуры или же влажности.



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