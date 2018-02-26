Доверительное управление недвижимостью - почему это работает

В развитых странах мира доверительное управление коммерческой недвижимостью – распространенная модель построения отношений между участниками рынка. Такой устоявшийся способ взаимодействия широко используется в США, Великобритании, Австралии, Японии, Евросоюзе. Профессионалы берут на себя комплексное управление недвижимым имуществом в том случае, если собственнику не хватает компетенции или времени на самостоятельное ведение нескольких объектов.

Аренда коммерческой недвижимости: кто, кому, зачем

Заменяя собственника в части обязательств по управлению имуществом и коммерческой деятельностью, представители trustco.ru,тем не менее, не приобретают собственности, а доход от эффективной работы бизнеса получает владелец.

Необходимость передачи доли ответственности собственника связана с усложнением управленческих процессов, а также появлением на рынке недвижимости ряда проблем:

мошенничества;

роста конкуренции;

повышение правовой осознанности потребителя;

интенсивная фискальная нагрузка;

увеличение количества требований со стороны контролирующих бизнес органов.

Воздействие совокупности перечисленных факторов привело к тому, что произошел раскол между институтом владения недвижимостью и правом распоряжаться им, появилась ниша, которую заняли посредники.

Какие услуги предоставляют заказчику

Аренда коммерческой недвижимости включает ряд услуг для собственников:

оптимизацию управленческих процессов;

создание качественного пула арендаторов в сжатые сроки;

ведение бухучета;

поиск инвестиционных вкладчиков;

полное юридическое сопровождение взаимодействия с арендаторами, включая оформление договоров, контроль выполнения обязательств;

контроль своевременного проведения платежей, как с арендаторами, так и с поставщиками услуг и прочими компаниями;

решение конфликтов с арендаторами;

минимизацию налогов;

удобные для собственника способы вывода прибыли;

решение спорных моментов с контролирующими органами, взаимодействие с третьими лицами;

страхование рисков и самого объекта аренды;

отчетность перед собственником.

Цель передачи в аренду имущественных прав – извлечение максимальной выгоды от управления при минимальном участии непосредственно в процессах менеджмента. Привлечение квалифицированного персонала позволяет собственнику отойти от непосредственного управления недвижимостью, не теряя при этом своей власти и решающего голоса.