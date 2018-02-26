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Доверительное управление недвижимостью - почему это работает
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Бизнес — 26 Февраля 2018, 10:11
В развитых странах мира доверительное управление коммерческой недвижимостью – распространенная модель построения отношений между участниками рынка. Такой устоявшийся способ взаимодействия широко используется в США, Великобритании, Австралии, Японии, Евросоюзе. Профессионалы берут на себя комплексное управление недвижимым имуществом в том случае, если собственнику не хватает компетенции или времени на самостоятельное ведение нескольких объектов.
Аренда коммерческой недвижимости: кто, кому, зачем
Заменяя собственника в части обязательств по управлению имуществом и коммерческой деятельностью, представители trustco.ru,тем не менее, не приобретают собственности, а доход от эффективной работы бизнеса получает владелец.
Необходимость передачи доли ответственности собственника связана с усложнением управленческих процессов, а также появлением на рынке недвижимости ряда проблем:
Воздействие совокупности перечисленных факторов привело к тому, что произошел раскол между институтом владения недвижимостью и правом распоряжаться им, появилась ниша, которую заняли посредники.
Какие услуги предоставляют заказчику
Аренда коммерческой недвижимости включает ряд услуг для собственников:
Цель передачи в аренду имущественных прав – извлечение максимальной выгоды от управления при минимальном участии непосредственно в процессах менеджмента. Привлечение квалифицированного персонала позволяет собственнику отойти от непосредственного управления недвижимостью, не теряя при этом своей власти и решающего голоса.
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