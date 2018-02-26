8 советов как сэкономить место в прихожей и поставить стильную мебель

Сразу скажем, первый совет почти банальный, но самый верный. Сколько бы ни экономили деньги или пытались расширить пространство комнаты, но идеальный вариант все-таки – сделать мебель в прихожую на заказ.

Да, дорого, да, за такую же отдаешь в 3-5 раз большую сумму, чем за стандартную собранную. А теперь вернемся к высказываниям. Думаете, зря говорят, что прихожая – визитка квартиры и сигнал благополучия владельца?

С чего начинается прихожая. 5 советов

Эти советы касаются правил выбора. Мебель в прихожую Москва выбирается, отталкиваясь от габаритов помещения. Нестандартная прихожая – это проблема, в нее не впихнете готовый комплект, что-то да придется убрать в другие комнаты. Если бюджет позволяет, вернитесь к совету № 1. Промеряйте до покупки ширину шкафов. Она должна ползти далеко за отметку 400 мм. Меньшая ширина не означает – «ах, класс, какой компактный!» Она сигналит, готовь саморезы, я буду качаться и шататься, я неустойчивый. И вместит такой компакт максимум пару мужских курток. Маленькая прихожая в большой квартире. Многие знакомы с таким непродуманным строительным казусом. Вся семья вечером не моет одновременно раздеться, а утром одеться. Кому-то нужно стоять и ждать в очереди. Экономим место, покупаем шкаф-купе. Его дверцы не открываются наружу, они ездят на специальных роликах. А если присмотреть вместо одной сплошной дверцы зеркальную – получите 5 в одном! Зеркало + хранилище + свободное пространство + дизайн + добавка света. Экономить на мебели можно, но только не на фурнитуре. Существует прямопропорциональная зависимость дешевле фурнитура – короче срок эксплуатации. Цветовое решение. Почему-то все стараются выбрать мебель для прихожей в Москве в темных тонах. Практично, вроде бы стильно. А как быть со светом. Его и так всегда мало в узких коридорах, а тут еще и мебель забирает часть, как губка впитывает по 100 Вт.

На что обращать внимание, покупая мебель в прихожую Москва

Готовый комплект идет стандартной высоты. Для такой же стандартной по высоте прихожей это вариант приемлемый. Гарнитура встанет и будет гармонично смотреться, пропорционально. Оптимально для создания полной гармонии – высота под самый потолок. Не поверите, но разбросанная повсюду обувь, сделает любую прихожую тесной, грязной, неуютной. Убрать ее поможет приобретенная тумбочка. Дизайн и оригинальность предмета интерьера украшает самую простенькую мебель, делает радостный теплый акцент с порога.