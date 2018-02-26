26февраля 2018
понедельник
|
8 советов как сэкономить место в прихожей и поставить стильную мебель
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 26 Февраля 2018, 10:12
Сразу скажем, первый совет почти банальный, но самый верный. Сколько бы ни экономили деньги или пытались расширить пространство комнаты, но идеальный вариант все-таки – сделать мебель в прихожую на заказ.
Да, дорого, да, за такую же отдаешь в 3-5 раз большую сумму, чем за стандартную собранную. А теперь вернемся к высказываниям. Думаете, зря говорят, что прихожая – визитка квартиры и сигнал благополучия владельца?
С чего начинается прихожая. 5 советов
На что обращать внимание, покупая мебель в прихожую Москва
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -16 -18
вечером -19 -21 ночью -22 -24
Котировки
Партнеры