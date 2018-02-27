Производство резервуаров и изготовление емкостей для нефтепродуктов

Современные компании, деятельность которых связана с использованием топлива и иных нефтепродуктов, создают на своих территориях специальные резервуарные парки, позволяющие обеспечить запас технических жидкостей в необходимых количествах. Если еще несколько лет назад с этой целью использовались емкости из бетона и железа, то сегодня на большинстве производственных объектов устанавливаются более практичные и долговечные эластичные резервуары.



Мягкие резервуары – надежные и долговечные хранилища



В заполненном виде нефтетанки напоминают большие подушки с встроенными клапанами для подачи и слива топлива. Несмотря на отсутствие жесткого каркаса емкости, обладают отличной устойчивостью и могут размещаться на любых горизонтальных поверхностях даже без необходимости предварительного усиления грунта. Производство емкостей и резервуаров осуществляется по передовым технологиям из высококачественных полимерных материалов. Благодаря наличию двойного шва такие конструкции не деформируются и даже при максимальной наполненности не допускают утечки нефтепродуктов.

Сегодня при необходимости в специализированных компаниях можно заказать изготовление емкостей с необходимыми типоразмерами и комплектацией. Что касается рабочего объема таких резервуаров, то он может составлять от нескольких десятком до нескольких сотен кубических метров. Данная особенность позволяет использовать полимерные нефтетанки как на больших предприятиях, так и на территории частных стройплощадок и объектов иного назначения.



Производство и продажа полимерных резервуаров



Если вы желаете купить емкость для топлива на оптимально выгодных условиях, то рекомендуем вам с этой целью уже сегодня обратиться к нам. Наша компания https://neftetank.ru специализируется на создании резервуаров для нефтепродуктов и иных жидкостей и может предложить оптимально выгодные условия сотрудничества.

Благодаря наличию собственной отлаженной производственной базы и применению исключительно лучших материалов, нам удается осуществлять производство емкостей необходимых типоразмеров в течение всего одного часа. При пожелании заказчика резервуары оснащаются дополнительными клапанами для подачи и слива жидкости, а также соединительной арматурой, позволяющей создавать полноценные хранилища с большим общим объемом.

Любой резервуар горизонтальный нашего производства поставляется в специальном деревянном коробе и в сложенном виде занимает минимальное количество места. Данная особенность позволяет осуществлять транспортировку даже большого количества емкостей без применения спецтехники.

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