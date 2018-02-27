Детская мода: популярные тренды в современном девчачьем гардеробе

Составлению детского гардероба сегодня уделяется не менее пристальное внимание, чем формированию взрослых луков. Особенно тщательно подбирается одежда для девочек. При выборе нарядов для маленьких модниц родители учитывают множество факторов – от качества и удобства до стилей, направлений, цветовых решений и принтов. При этом в большинстве случаев основным руководством к действию выступают текущие тренды в мире детской моды.

Особенности современных модных направлений в гардеробе девочек

В последние годы сохраняется несколько популярных трендов в гардеробе маленьких модниц. К числу таковых относятся:

Взрослость. Для составления повседневных луков рекомендуются строгие силуэты и сдержанные цвета. В качества декора здесь преобладают не рюши и банты, а лаконичные ленты и элегантные пояса. Особой популярностью пользуются юбки в форме трапеции, платья А-силуэта, приталенные пиджаки, блузки без особых украшений.

Сказочность. Подобные луки преобладают в гардеробе девочек до 3-х лет. Их основой являются легкие воздушные платья, юбки-пачки из фатина, боди, обильно декорированные цветочками и рюшами.

Практичность. Этот стиль идеален для повседневной носки. Он подходит для всех возрастов. Продается такая одежда для девочек оптом и в розницу. Компания Let's Go Life предлагает наиболее доступные цены. Основными составляющими данного тренда являются лосины, комбинезоны, джинсы, свободные свитера, толстовки, выполненные из натуральных материалов с минимальным количеством украшений.

Популярные цветовые решения и принты

Большинство повседневных луков – простые, максимально удобные и стильные вещи. Для "взрослых" образов дизайнеры рекомендуют сдержанные темные и светлые оттенки. Сюда относятся синий, серый, коричневый, белый, молочный, все варианты кремового, зеленый и т. д. Из принтов ценятся клетка, полоска, горох.

При создании сказочных образов рекомендуются пастельные оттенки розового, лилового, изумрудного, мятного, голубого. В качестве принтов хорошо смотрятся изображения сказочных принцесс и животных.

Стиль casual является наименее требовательным в плане цветовых и декоративных решений. Тут соединяются пастельные тона с яркими кричащими оттенками, спортивные регланы с юбками в складку или классическими брюками. Самые востребованные принты – герои комиксов, забавные надписи, изображения еды, смайликов, необычных растений и животных.

По материалам сайта http://letsgo-life.ru/