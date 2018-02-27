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Детская мода: популярные тренды в современном девчачьем гардеробе
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Бизнес — 27 Февраля 2018, 13:55
Составлению детского гардероба сегодня уделяется не менее пристальное внимание, чем формированию взрослых луков. Особенно тщательно подбирается одежда для девочек. При выборе нарядов для маленьких модниц родители учитывают множество факторов – от качества и удобства до стилей, направлений, цветовых решений и принтов. При этом в большинстве случаев основным руководством к действию выступают текущие тренды в мире детской моды.
Особенности современных модных направлений в гардеробе девочек
В последние годы сохраняется несколько популярных трендов в гардеробе маленьких модниц. К числу таковых относятся:
Популярные цветовые решения и принты
Большинство повседневных луков – простые, максимально удобные и стильные вещи. Для "взрослых" образов дизайнеры рекомендуют сдержанные темные и светлые оттенки. Сюда относятся синий, серый, коричневый, белый, молочный, все варианты кремового, зеленый и т. д. Из принтов ценятся клетка, полоска, горох.
При создании сказочных образов рекомендуются пастельные оттенки розового, лилового, изумрудного, мятного, голубого. В качестве принтов хорошо смотрятся изображения сказочных принцесс и животных.
Стиль casual является наименее требовательным в плане цветовых и декоративных решений. Тут соединяются пастельные тона с яркими кричащими оттенками, спортивные регланы с юбками в складку или классическими брюками. Самые востребованные принты – герои комиксов, забавные надписи, изображения еды, смайликов, необычных растений и животных.
По материалам сайта http://letsgo-life.ru/
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