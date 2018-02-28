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Пластиковые окна: как правильно выбрать и установить
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 28 Февраля 2018, 10:53
Пластиковые окна на рынке строительных товаров – продукция распространенная и популярная. Фирм, изготавливающих и устанавливающих их достаточно много. Как же выбрать именно то, свое окно, подходящее по всем параметрам? На что необходимо обратить внимание при выборе?
Прежде всего, нужно выбрать компанию, в которой можно заказать окна. Надежные компании не станут обманывать клиента:
Кроме того, в хороших компаниях работают опытные специалисты, работу которых не нужно контролировать или доделывать после.
Выбрав компанию, можно приступать к выбору марки окна. Обращать внимание прежде всего необходимо:
Установка окон ПВХ: хитрости и особенности установки
Установка окон ПВХ должна начинаться только после тщательной подготовки проема, зачистки и приборки помещения.
Следующим шагом должно быть снятие створок с рам конструкции. Штапики лучше пронумеровать, чтоб потом без проблем поставить их на место.
Для надежной установки нужны колодки, ставящиеся под вертикальные части рамы. Выставив конструкцию строго вертикально, можно закреплять ее дюбелями и обрабатывать щели монтажной пеной.
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