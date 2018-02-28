Пластиковые окна: как правильно выбрать и установить

Пластиковые окна на рынке строительных товаров – продукция распространенная и популярная. Фирм, изготавливающих и устанавливающих их достаточно много. Как же выбрать именно то, свое окно, подходящее по всем параметрам? На что необходимо обратить внимание при выборе?

Прежде всего, нужно выбрать компанию, в которой можно заказать окна. Надежные компании не станут обманывать клиента:

Устанавливая вместо качественного армирования, П-образной формы и толщиной 1,2 мм, усиление Г-образное, да еще и меньшей толщины.

Ставя в стеклопакет не полированное зеркальное стекло, а трехмиллиметровое стеклянное полотно.

Экономя на уплотнителях, которые применяются при изготовлении оконных конструкций.

Ставя вместо качественной фурнитуры, элементы ненадежных фирм.

Устанавливая гарантию на качественную установку окон меньше пяти лет.

Кроме того, в хороших компаниях работают опытные специалисты, работу которых не нужно контролировать или доделывать после.

Выбрав компанию, можно приступать к выбору марки окна. Обращать внимание прежде всего необходимо:

На окна ПВХ https://oknasalut.ru/, которые должны иметь принятый в местности коэффициент сопротивления передачи тепла. Обычно (если здание не строится в условиях Крайнего севера), достаточно поставить 3-х камерное окно, чтоб в квартире или доме сохранить тепло, уют, тепловой режим, не вредящий здоровью жильцов. Переплачивать за 5-камерную конструкцию не рационально, хотя она выглядит мощнее и надежнее.

На оконную конструкцию, армированную пластинами, способными устоять сопротивлению ветрам, не деформируясь.

Стеклопакеты тоже должны соответствовать целевому назначению конструкции. На балконе не нужны энергосберегающие, достаточно однокамерных, а в оконный проем необходимо ставить стеклопакеты с тепло пакетом, энергосберегающие или с отражающей поверхностью (для сохранения тепла). Важно обратить внимание на качество герметика, поскольку от него зависит срок эксплуатации конструкции.

Фурнитура должна быть надежной и крепкой.

Установка окон ПВХ: хитрости и особенности установки

Установка окон ПВХ должна начинаться только после тщательной подготовки проема, зачистки и приборки помещения.

Следующим шагом должно быть снятие створок с рам конструкции. Штапики лучше пронумеровать, чтоб потом без проблем поставить их на место.

Для надежной установки нужны колодки, ставящиеся под вертикальные части рамы. Выставив конструкцию строго вертикально, можно закреплять ее дюбелями и обрабатывать щели монтажной пеной.