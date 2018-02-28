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Свадебный стилист – кто это

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Бизнес — 28 Февраля 2018, 10:55

Свадебный стилист – это человек, который в 5 – 6 утра выезжает из своего дома с чемоданом около 15 – 20 кг, и стремительно спешит навести марафет молодоженам. И суть этой профессии не только в том, чтобы приукрасить имидж пары, а и создать хорошее настроение, обеспечить атмосферу торжества и чувства праздника. Справиться с этой задачей сможет не каждый человек, пускай и отличны й парикмахер и художник. Приобрести эти навыки помогут курсы свадебный стилист с полным перечнем характеристик начиная с маникюра и заканчивая выбором свадебного меню.

Навыки и умения свадебного стилиста

От свадебного стилиста зависит многое: он определяет индивидуальность молодоженов в зависимости от тенденций моды, при этом учитывает все пожелания, внешность пары. Теоретической базы в этом деле будет недостаточно. Поэтому обязательно должен пройти свадебный стилист обучение такой науки, как психология общения, решение конфликтов и для построения бизнес-карьеры психология управления людьми. Ведь часто на свадьбах организационные функции берет на себя именно этот специалист.

Свадебный стилист предлагает такой комплекс услуг:

  • Создание прически жениху и невесте
  • Макияж
  • Подбор образа для праздника
  • Психологическое сопровождение на протяжении всей подготовки к торжеству
  • Работа с гостями
  • Оформление праздничного зала

Стойкий мейкап для невесты, который не испортят капли дождя, слезы радости и страстные поцелуи жениха, это то, что стоит чуть ли не первым номером после платья у невесты. Поэтому пройти визаж обучение http://personauniver.ru/catalog/obuchenie-vizajistov свадебному стилисту – это не просто пожелание, а норма для успешного продвижения по карьерной лестнице бьюти красоты. Видов макияжа много. Обучиться самостоятельно дома искусству рисовать стрелки и красить губы не получится, ведь нежный nude, эффектный Smoky или элегантная классика настолько сложные техники, что без специалиста не обойтись.

Так же прическа для невесты – это не просто завить локоны, а сделать такую укладку, которая преобразит девушку в настоящую невесту. Существуют десятки вариаций подобрать волосы. Это могут быть косы, объемные пучки, локоны, волны. Каждая прическа создается не просто так, а в зависимости от стилистики торжества.

Профессионал своего дела всегда подскажет и поможет с выбором. При этом укладка не распадется, жених умело завяжет свой галстук, гости все придут одеты по дресс-коду. И стилист, который сумеет все это обеспечить, никогда не будет сидеть без работы, а его деятельность не будет делиться на сезоны, наоборот он будет востребован круглый год.



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