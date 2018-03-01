Восьмилетний опыт работы онлайн-магазина Джубижу на рынке рукодельных товаров позволил достичь великолепных результатов. Среди ассортиментного ряда Джубижу можно найти уникальные изделия пряжи, ниток, швейной фурнитуры. Здесь же представлен огромнейший выбор классических рукодельных товаров. Кроме этого онлайн-магазин предлагает богатейший ассортимент современных рукодельных товаров, в том числе скрапбукинга, лепок для создания игрушек или же кукол, искусственного фоама флористики, материалов для изготовления бижутерии.

Наши

отличаются прекрасным исполнением, непревзойденным качеством и доступной стоимостью. Здесь можно заказать онлайн фурнитуру, из которой создается прекрасная бижутерия. Среди них необходимо выделить основы для сережек, колья или же браслетов, а также широчайший ассортимент кружев, лент, шнуров, бусин, пинов, колечек или же бисера для рукодельного творчества. Для лепки мы предлагаем полимерную глину, разнообразные виды инструментов, пудры, жидкого пластика, гелей, лаков или же клеев. Кроме этого в Джубиджу возможно приобретение разнообразных упаковочных материалов, которые незаменимы при презентации различных рукодельных изделий. В данной категории онлайн-магазина заинтересованные заказчики найдут уникальные изделия подставок для украшений, коробочек, а также подарочных пакетов.

Искусственная флористика в Джубиджу представлена фоамираном, инструментами, молдами, фигурными дыроколами, ягодами, тычинками и тейп-лентой. Также в ассортиментном ряду можно найти компоненты, требуемые для создания эпоксидных изделий. В данном разделе вы сможете приобрести необходимые инструменты вместе с красителями, ювелирными смолами, а также с силиконовыми молдами. Краски в онлайн-магазине представлены на спиртовой и акриловой основе. Здесь же можно приобрести кисти.

Целью Джубиджу является популяризация современных видов рукоделия. За пройденный восьмилетний период нам удалось собрать команду высококвалифицированных специалистов, знающих толк в рукодельном творчестве. Поэтому работа наших специалистов отличается клиентоориентированностью и профессионализмом. Подавляющее большинство нашей клиентуры оставляет положительные отзывы, отмечая оперативность и квалифицированную помощь нашей команды. Нашими постоянными заказчиками являются различные благотворительные фонды, детские центры, школы, рекламные агентства или же театры.