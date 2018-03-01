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Каркасные технологии

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Бизнес — 1 Марта 2018, 16:41

Использование каркасных систем в современном строительстве - дело обычное. Если раньше такие технологии были недоступны для отечественного потребителя, сейчас каркасное сооружение сможет заказать любой желающий. Лучшие условия для постройки таких особняков предлагает СК-Бобер. Основным отличием данной технологии является уникальный способ возведения стен. Для сборки силового каркаса наружных стен наши мастера используют нестроганую доску, имеющую естественную влажность. Данный материал позволяет изготовлять стойку, пояс или же верхнюю обвязку. 

Открывая ссылку в каталоге СК-Бобер можно найти готовые типовые проекты каркасных сооружений. Желающие сумеют выбрать наиболее подходящий проект и заказать его сборку прямо онлайн. Если вы закажете особняк, общая стоимость которого больше 650 тыс руб, мы обязуемся в рамках акции бесплатно заменить ондулин, который входит в основную комплектацию, на металлочерепицу. Подобная замена производится нашими высококвалифицированными сотрудниками абсолютно бесплатно. Кроме типовых проектов СК-Бобер занимается и обработкой индивидуальных заказов. Наше проектировочное подразделение примет эскизы или же чертежи заказчика, разрабатывая уникальный проект с учетом пожеланий каждого клиента. 

Каждый покупатель каркасного сооружения в СК-Бобер может воспользоваться широчайшим набором дополнительных акций или же бонусов, которые находятся в открытом доступе. Благодаря этому будущий домовладелец получит возможность экономии существенных сумм. Кроме этого, каждый наш заказчик получает возможность замены стандартной комплектации таких конструкций новыми, превосходящими по качеству стройматериалами. Это увеличивает стоимость готового сооружения незначительно. В случае, если стройплощадка находится в полукилометровом радиусе нашей складской базы, расположенной в Пестово, заказчик сможет воспользоваться бесплатной доставкой материалов. Также мы дарим будущим владельцам каркасных особняков металлические входные дверные конструкции с утеплением. Потенциальная клиентура СК-Бобер может рассчитывать на максимальную выгоду при заказе каркасных конструкций, отличающихся своей прочностью, а также долговечностью вне зависимости от климатических явлений.

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