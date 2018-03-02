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Современные косметологические процедуры: что выбрать

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Бизнес — 2 Марта 2018, 15:42


Недаром говорят, что лицо – зеркало души. К сожалению, на протяжении многих лет наше «зеркало» меняется. Многие люди не принимают изменения внешнего вида с течением времени. Однако есть способ это исправить – подтяжка лица.

Если у вас обвисла кожа на щеках или шее, опущенные уголки губ, которые меняют лицо с миловидного на нахмуренное, то вам рекомендована эта процедура. Ее целью является удаление лишней кожи и уменьшение морщин, чаще всего в нижней части лица. Процедура восстанавливает молодость и устраняет признаки старения. Суть лечения для многих людей – это не только улучшение внешнего вида лица, но и психологическая терапия, которая позволяет избавиться от возрастного комплекса. Лифтинг придает уверенность в себе и повышает жизненные силы.

Современные виды подтяжки лица

Благодаря стремительному развитию технологий процедура лифтинга за последние годы претерпела множество изменений. Доступны новые методы, они более эффективные и безболезненные.

Плазмолифтинг – это тип мезотерапии, при котором с помощью микроинъекций под кожу вводится аутоплазма с доказанной биологической активностью. Плазму делают из собственной крови пациента, полученной из вены в объеме около 8-9 мл. Затем кровь центрифугируют для отделения компонентов. Полученная таким образом плазма содержит много тромбоцитов и известна под названием тромбоцитарная плазма (PRP). Манипуляция по введению плазмы почти безболезненная. Некоторые люди испытывают дискомфорт во время самой инъекции, что зависит от индивидуальной чувствительности, которая определяется болевым порогом каждого человека. При желании пациента местная анестезия может быть сделана заранее.

HIFU или SMAS лифтинг без скальпеля – новейшее современное решение. HIFU – это новый более эффективный и безопасный способ омоложения кожи и восстановления мягких тканей лица за короткое время процедуры (30-60 минут). Ультразвуковой SMAS лифтинг – метод, разработанный специально для тех, кто не готов к пластической хирургии, но хотел бы подтянуть и поднять кожу лица.

Если вы заинтересованы в проведении подобных процедур, вам следует обратиться к опытным специалистам, работающим в хорошо себя зарекомендовавших клиниках. Тогда вы будете уверены в том, что результат будет вас устраивать по всем параметрам. Ваша внешность станет идеальной, так как кожа станет более эластичной и подтянутой.



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