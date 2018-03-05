Какими преимуществами обладает лечебный и эстетический массаж





Массаж – это эффективный метод не только полного расслабления мышц тела, но и лечения и оздоровления. Он не требует никаких медикаментов, предполагается лишь тактильное воздействие на кожу. Специалисты сходятся во мнении о том, что массаж – это основа лечения, профилактики и гигиены тела для каждого человека на современном этапе. Хорошо себя зарекомендовавший салон красоты Крылатское о котором говорит как о лучшем, поможет в этом.

Массаж необходим едва ли не каждому из нас. Ведь показаниями к прохождению курса процедур являются следующие симптомы: боль в спине, нервная возбужденность, хроническая усталость, снижение иммунитета и тонуса мышц и кожи, появление и накопление целлюлита. Обращаясь к квалифицированным мастерам в клинику или салон красоты, вы можете получить разные виды массажа: общий, лимфодренажный, антицеллюлитный, миоструктурный. Также специалист массажирует те части тела, которые являются проблемными.

Общий массаж позволит достичь максимального расслабления мышц, снятия напряжения и усталости. Мягкое воздействие на нервные окончания позволит устранить болевые синдромы, головную боль, а нервная система скажет только «спасибо» за такие процедуры. Вы тут же заметите положительную динамику – качество кожи станет лучше. Кроме перечисленного, данное мероприятие позволяет укрепить кровеносные сосуды, нормализовать кровообращение, омолодить кожный покров в целом.

Курс общего массажа должен составлять не менее десяти процедур. Прохождение курса гарантирует снятие усталости, повышение качественных и количественных характеристик работоспособности. Самочувствие заметно улучшится, поскольку все системы организма приобретут тонус после такого своеобразного обновления.

Не менее эффективным является лимфодренажный массаж. Такая процедура позволяет эффективно бороться с отеками, а также обновлять клетки организма, очищая их от продуктов обмена и распада. Данный вид массажа ускоряет обмен веществ, что положительно сказывается на внешнем виде и самочувствии пациента. При такой процедуре воздействие происходит не только на лимфатические узлы, но и на всю систему капилляров человека. Именно лимфодренажный массаж позволяет корректировать вес и очертания силуэта в целом.

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