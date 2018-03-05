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Сочи и окрестности на пригородных поездах

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Бизнес — 5 Марта 2018, 09:41

Отличные видовые характеристики и уникальный климат сделали солнечный Сочи востребованным курортом. Для россиян это еще и одно из самых доступных мест отдыха. Для поездки не нужны визы и дорогие страховки. В городе можно найти недорогое жилье, а сэкономить на билетах поможет железная дорога.

Вокзал Сочи – важнейший узел Северокавказского направления. Он принимает пассажирские составы с Дальнего Востока, из крупных сибирских и уральских городов, из обеих столиц. Расписание электричек доступно изложено на сайте http://raspisanie24.com/elektrichki/sochi/. Ближнее сообщение дает возможность быстро добраться до других курортов региона: станция связана регулярными рейсами с Геленджиком, Адлером и Анапой. Здесь же начинается популярный маршрут Сочи-Туапсе.

Тем, кто впервые оказался на сочинском побережье, едва ли хватит времени на посещение всех городских достопримечательностей: Дендрария и старинного Морского вокзала, парков «Тематический» и «Ривьера», аквазон «Маяк» и «Морская звезда». Бывалые путешественники могут составить более обширное расписание, включив в него поездки к удаленным объектам.

Прежде всего, это Адлер с Олимпийским парком и обновленной Имеретинской низменностью – лучшим пляжным курортом региона. До Адлера ездит пригородный поезд (конечная станция «Олимпийский парк»). Перерыв между рейсами не превышает одного-полутора часов – в этот же день можно вернуться в Сочи. Помимо спортивных объектов, в районе интересно посмотреть Ахштырскую пещеру и современный дельфинарий «Акватория».

Ежедневная электричка довезет гостей Сочи до Туапсе, где находятся Скала Киселева (живописный 46-метровый утес), морской порт (самая оживленная пристань побережья), несколько десятков загадочных дольменов. В Туапсе можно посетить Музей обороны, посвященный защите города в 1942 году, прогуляться по Платановой аллее. Первые платаны на ней были посажены в 1913 году, когда в царской России праздновалось трехвековое правление Романовых.

Если купить билеты на электропоезд, следующий до Туапсе, можно побывать в Лазаревском (интервал движения – 2 часа). Сойдя на одноименной станции, легко добраться до Этнографического музея, Центра национальных культур, Музея Островского. Будучи в Лазаревском летом, обязательно нужно оценить местные пляжи. Они примечательны отсутствием волнорезов и разделительных водных заборов. Морское дно в этом месте абсолютно ровное, а пляж покрыт мелкой круглой галькой, обеспечивающей оздоровительный массаж ног.



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