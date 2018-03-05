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В консолидированный бюджет Подмосковья от аренды земель в 2017 г поступило 16 млрд. рублей
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 5 Марта 2018, 11:39
По данным интервью РИАМО министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев сообщил, что в консолидированный бюджет порядка 16 миллиардов рублей от аренды земель получило Подмосковье в 2017 году.
Аверкиев также сказал, что сумма поступлений в муниципальный бюджет, включающая средства от продажи права аренды земельных участков неразграниченной госсобственности, составила 14,8 миллиарда рублей.
Также он сообщил, что от сдачи в аренду земельных участков, которые находятся в собственности Московской области, в региональный бюджет поступило доходов на сумму 1,1 миллиарда рублей, что составляет 118% от планового показателя.
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